В Луцьку Макс Кідрук представить 10 способів знищення Землі

Письменник та популяризатор наукипродовжує в Луцьку серію лекцій науково-популярного проекту Quantum.Про це повідомляє прес-служба мистецького об’єднання «Стендаль».14 березня, о 19:00, відбудеться 4 лекція, тема якої «Життя після смерті Землі. 10 неголлівудських способів знищити нашу планету».Місце проведення: ВОУНБ ім. Олени Пчілки (вул. Шопена, 11).Цього разу лектор розповість про:• Глобальні катастрофи: 10 способів знищити планету Земля, які ніколи не покажуть у голлівудському фільмі. Яким буде кінець планети, якщо ми все ж уникнемо катастроф?• Колонізацію космосу: чи зможе наша цивілізація заселити іншу планету Сонячної системи. Місяць. Венера. Марс. Відсутність атмосфери, космічна радіація. Терраформінг.• Швидкість світла. Чому вона найбільша у Всесвіті. Чи зможемо ми коли-небудь подорожувати зі швидкістю світла або більшою за нею. Зорельоти. Небезпеки тривалих перельотів. Позаземні цивілізації.Зазначимо, що відвідати подію можуть і ті, хто не був учасником попередніх лекцій.Організатор: мистецьке об’єднання «Стендаль».Квитки тут:- Innerspace. Простір для роботи, творчості та відпочинку (вул. Паркова, 5)- онлайн: https://goo.gl/sfHs4m.........................................................................Quantum - це унікальний науково-популярний проект, який складається з 7 лекцій. Метою проекту є прагнення Кідрука довести, що наука може бути захопливою. Лекторій було успішно втілено в Києві, Львові, Рівному, Черкасах. У 2019 році в Києві та Львові планується Quantum-2.