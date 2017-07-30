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В Луцьку Макс Кідрук представить 10 способів знищення Землі

В Луцьку Макс Кідрук представить 10 способів знищення Землі
Письменник та популяризатор науки Макс Кідрук продовжує в Луцьку серію лекцій науково-популярного проекту Quantum.

Про це повідомляє прес-служба мистецького об’єднання «Стендаль».

14 березня, о 19:00, відбудеться 4 лекція, тема якої «Життя після смерті Землі. 10 неголлівудських способів знищити нашу планету».

Місце проведення: ВОУНБ ім. Олени Пчілки (вул. Шопена, 11).

Цього разу лектор розповість про:

• Глобальні катастрофи: 10 способів знищити планету Земля, які ніколи не покажуть у голлівудському фільмі. Яким буде кінець планети, якщо ми все ж уникнемо катастроф?

• Колонізацію космосу: чи зможе наша цивілізація заселити іншу планету Сонячної системи. Місяць. Венера. Марс. Відсутність атмосфери, космічна радіація. Терраформінг.

• Швидкість світла. Чому вона найбільша у Всесвіті. Чи зможемо ми коли-небудь подорожувати зі швидкістю світла або більшою за нею. Зорельоти. Небезпеки тривалих перельотів. Позаземні цивілізації.

Зазначимо, що відвідати подію можуть і ті, хто не був учасником попередніх лекцій.

Організатор: мистецьке об’єднання «Стендаль».
Квитки тут:
- Innerspace. Простір для роботи, творчості та відпочинку (вул. Паркова, 5)
- онлайн: https://goo.gl/sfHs4m

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Quantum - це унікальний науково-популярний проект, який складається з 7 лекцій. Метою проекту є прагнення Кідрука довести, що наука може бути захопливою. Лекторій було успішно втілено в Києві, Львові, Рівному, Черкасах. У 2019 році в Києві та Львові планується Quantum-2.

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Теги: Макс Кідрук, квантум, література, письменник
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