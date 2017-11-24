На Волині змінили порядок отримання матеріальної допомоги

На Волині упродовж років мешканці міст, селищ та сіл області, котрі опинилися у складних життєвих обставинах, раз у рік могли звернутися до обласної державної адміністрації за одноразовою грошовою матеріальною допомогою.Проте, з початку лютого 2018 року порядок отримання цієї фінансової підтримки змінився, - інформує прес-служба ОДА.Справа в тім, що під час сесії Волинської обласної ради, котра відбулася 8 лютого 2018 року, депутати проголосували за прийняття рішень, котрі це обумовлюють.У зв’язку з цим, відтепер, аби отримати матеріальну допомогу для лікування, вирішення соціально-побутових питань, ліквідації наслідків пожежі, стихійних лих та в інших виняткових випадках, мешканцям області слід звертатися до депутатів обласної ради із заявою у письмовій формі.До неї потрібно також додати: медичну довідку, документи, що підтверджують обсяг збитків, завданих виникненням надзвичайної ситуації, довідку про склад та доходи усіх членів сім’ї тощо. Окрім цього, необхідна згода заявника на обробку та використання персональних даних, копії паспортних даних і довідка про присвоєння ідентифікаційного коду.У разі ж виникнення додаткових запитань слід звертатися до Волинської обласної ради.