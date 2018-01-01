Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 7 березня





За даними Sinoptik.ua у Луцьку, Світязі, Ковелі, Маневичах, Володимир-Волинському, Любешові можливий дрібний мокрий сніг. Температура повітря вночі близько -1…+1 градусів, удень – до +3…+5. Вітер південний, східний, південно-західний і південно-східний, 1-4 м/с.



У другій половині тижня прогнозується хмарна погода з проясненнями, місцями – мокрий сніг.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У середу у Волинській області очікується хмарна погода з проясненнями.За даними Sinoptik.ua у Луцьку, Світязі, Ковелі, Маневичах, Володимир-Волинському, Любешові можливий дрібний мокрий сніг. Температура повітря вночі близько -1…+1 градусів, удень – до +3…+5. Вітер південний, східний, південно-західний і південно-східний, 1-4 м/с.У другій половині тижня прогнозується хмарна погода з проясненнями, місцями – мокрий сніг.

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