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Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 7 березня

Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 7 березня
У середу у Волинській області очікується хмарна погода з проясненнями.

За даними Sinoptik.ua у Луцьку, Світязі, Ковелі, Маневичах, Володимир-Волинському, Любешові можливий дрібний мокрий сніг. Температура повітря вночі близько -1…+1 градусів, удень – до +3…+5. Вітер південний, східний, південно-західний і південно-східний, 1-4 м/с.

У другій половині тижня прогнозується хмарна погода з проясненнями, місцями – мокрий сніг.

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Теги: прогноз, погода, Волинь
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