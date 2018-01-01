Де на Волині та у Луцьку не буде світла 7 березня
Сьогодні, 19:00
На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 7 березня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Ковельський район
1.9:00-17:00
ТзОВ КФ "Нектар",
ФОП Карпук В. К.,
СМЕД ДАІ УМВС,
РЖКП №1. м. Ковель, вул. Коцюбинського,
вул. Незалежності.
Луцький район
1.10:00-16:00
СГПП "Рать"
с. Коршів вул. Зелена, Польова.
Любомльський та Шацький райони
1.9:00 – 17:00
ФОП Петрина
дитсадок с.Пульмо
с.Пульмо
2. 9:00 – 17:00
с.Бірки
Любешівський район
1.10:00 – 15:00
с. М. Глуша, вул. Радянська, 8-го Березня
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00
«Три бобри», табір «Прикордонник», дачний масив «Прикордонник» с.Литовеж.
Старовижівський район
1.10:00-17:00
с. Паридуби поністю
2.10:00-16:00
с. Рудка повністю
3.10:00-16:00
Котельня, дитсадок, школи, клуб, пожарна, вул Незалежності буд вчителів
с Дубечне
Турійський район
1. 10:00-16:00 Миляновичівська с/р- клуб,церква,ФОП Черенова – магазин, вет.медецина - дільниця с.Миляновичі
2. 10:00-16:00 с.Свинарин
3. 10:00-16:00 Гайківська с/р- клуб,ФАП, ФОП Новосад В.В.- млин с.Ягідно
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Ковельський район
1.9:00-17:00
ТзОВ КФ "Нектар",
ФОП Карпук В. К.,
СМЕД ДАІ УМВС,
РЖКП №1. м. Ковель, вул. Коцюбинського,
вул. Незалежності.
Луцький район
1.10:00-16:00
СГПП "Рать"
с. Коршів вул. Зелена, Польова.
Любомльський та Шацький райони
1.9:00 – 17:00
ФОП Петрина
дитсадок с.Пульмо
с.Пульмо
2. 9:00 – 17:00
с.Бірки
Любешівський район
1.10:00 – 15:00
с. М. Глуша, вул. Радянська, 8-го Березня
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00
«Три бобри», табір «Прикордонник», дачний масив «Прикордонник» с.Литовеж.
Старовижівський район
1.10:00-17:00
с. Паридуби поністю
2.10:00-16:00
с. Рудка повністю
3.10:00-16:00
Котельня, дитсадок, школи, клуб, пожарна, вул Незалежності буд вчителів
с Дубечне
Турійський район
1. 10:00-16:00 Миляновичівська с/р- клуб,церква,ФОП Черенова – магазин, вет.медецина - дільниця с.Миляновичі
2. 10:00-16:00 с.Свинарин
3. 10:00-16:00 Гайківська с/р- клуб,ФАП, ФОП Новосад В.В.- млин с.Ягідно
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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