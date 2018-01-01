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Де на Волині та у Луцьку не буде світла 7 березня

Де на Волині та у Луцьку не буде світла 7 березня
На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 7 березня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.

Ковельський район

1.9:00-17:00
ТзОВ КФ "Нектар",
ФОП Карпук В. К.,
СМЕД ДАІ УМВС,
РЖКП №1. м. Ковель, вул. Коцюбинського,
вул. Незалежності.

Луцький район

1.10:00-16:00
СГПП "Рать"
с. Коршів вул. Зелена, Польова.

Любомльський та Шацький райони

1.9:00 – 17:00
ФОП Петрина
дитсадок с.Пульмо
с.Пульмо
2. 9:00 – 17:00
с.Бірки

Любешівський район

1.10:00 – 15:00
с. М. Глуша, вул. Радянська, 8-го Березня

місто Нововолинськ

1. 09:00-17:00
«Три бобри», табір «Прикордонник», дачний масив «Прикордонник» с.Литовеж.

Старовижівський район

1.10:00-17:00
с. Паридуби поністю
2.10:00-16:00
с. Рудка повністю
3.10:00-16:00
Котельня, дитсадок, школи, клуб, пожарна, вул Незалежності буд вчителів
с Дубечне

Турійський район

1. 10:00-16:00 Миляновичівська с/р- клуб,церква,ФОП Черенова – магазин, вет.медецина - дільниця с.Миляновичі
2. 10:00-16:00 с.Свинарин
3. 10:00-16:00 Гайківська с/р- клуб,ФАП, ФОП Новосад В.В.- млин с.Ягідно


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Теги: відключення, світло
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