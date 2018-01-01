Де на Волині та у Луцьку не буде світла 7 березня





Ковельський район



1.9:00-17:00

ТзОВ КФ "Нектар",

ФОП Карпук В. К.,

СМЕД ДАІ УМВС,

РЖКП №1. м. Ковель, вул. Коцюбинського,

вул. Незалежності.



Луцький район



1.10:00-16:00

СГПП "Рать"

с. Коршів вул. Зелена, Польова.



Любомльський та Шацький райони



1.9:00 – 17:00

ФОП Петрина

дитсадок с.Пульмо

с.Пульмо

2. 9:00 – 17:00

с.Бірки



Любешівський район



1.10:00 – 15:00

с. М. Глуша, вул. Радянська, 8-го Березня



місто Нововолинськ



1. 09:00-17:00

«Три бобри», табір «Прикордонник», дачний масив «Прикордонник» с.Литовеж.



Старовижівський район



1.10:00-17:00

с. Паридуби поністю

2.10:00-16:00

с. Рудка повністю

3.10:00-16:00

Котельня, дитсадок, школи, клуб, пожарна, вул Незалежності буд вчителів

с Дубечне



Турійський район



1. 10:00-16:00 Миляновичівська с/р- клуб,церква,ФОП Черенова – магазин, вет.медецина - дільниця с.Миляновичі

2. 10:00-16:00 с.Свинарин

3. 10:00-16:00 Гайківська с/р- клуб,ФАП, ФОП Новосад В.В.- млин с.Ягідно





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 7 березня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1.9:00-17:00ТзОВ КФ "Нектар",ФОП Карпук В. К.,СМЕД ДАІ УМВС,РЖКП №1. м. Ковель, вул. Коцюбинського,вул. Незалежності.1.10:00-16:00СГПП "Рать"с. Коршів вул. Зелена, Польова.1.9:00 – 17:00ФОП Петринадитсадок с.Пульмос.Пульмо2. 9:00 – 17:00с.Бірки1.10:00 – 15:00с. М. Глуша, вул. Радянська, 8-го Березня1. 09:00-17:00«Три бобри», табір «Прикордонник», дачний масив «Прикордонник» с.Литовеж.1.10:00-17:00с. Паридуби поністю2.10:00-16:00с. Рудка повністю3.10:00-16:00Котельня, дитсадок, школи, клуб, пожарна, вул Незалежності буд вчителівс Дубечне1. 10:00-16:00 Миляновичівська с/р- клуб,церква,ФОП Черенова – магазин, вет.медецина - дільниця с.Миляновичі2. 10:00-16:00 с.Свинарин3. 10:00-16:00 Гайківська с/р- клуб,ФАП, ФОП Новосад В.В.- млин с.Ягідно

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