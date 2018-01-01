У місті на Волині – пожежа на стадіоні. ФОТО
Сьогодні, 16:44
У Любомлі на стадіоні горіла господарська споруда.
Загорання трапилася сьогодні, 6 березня, близько 15:00, – пише Кордон.
На міському стадіоні «Колос» загорілося дерев’яне підсобне приміщення. Вогонь наполовину знищив будівлю.
З огляду на те, що приміщення не було електрифікованим, однією з основних ймовірних причин пожежі розглядається підпал.
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Загорання трапилася сьогодні, 6 березня, близько 15:00, – пише Кордон.
На міському стадіоні «Колос» загорілося дерев’яне підсобне приміщення. Вогонь наполовину знищив будівлю.
З огляду на те, що приміщення не було електрифікованим, однією з основних ймовірних причин пожежі розглядається підпал.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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