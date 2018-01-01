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У місті на Волині – пожежа на стадіоні. ФОТО

У місті на Волині – пожежа на стадіоні. ФОТО
У Любомлі на стадіоні горіла господарська споруда.

Загорання трапилася сьогодні, 6 березня, близько 15:00, – пише Кордон.

На міському стадіоні «Колос» загорілося дерев’яне підсобне приміщення. Вогонь наполовину знищив будівлю.

З огляду на те, що приміщення не було електрифікованим, однією з основних ймовірних причин пожежі розглядається підпал.

У місті на Волині – пожежа на стадіоні. ФОТО
У місті на Волині – пожежа на стадіоні. ФОТО
У місті на Волині – пожежа на стадіоні. ФОТО
У місті на Волині – пожежа на стадіоні. ФОТО
У місті на Волині – пожежа на стадіоні. ФОТО
У місті на Волині – пожежа на стадіоні. ФОТО

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Теги: пожежа, НП
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