Поблизу «Там Таму» працюватиме цирк

У середу, 7 березня, у Луцьку відбудеться перший виступ Американського цирку.Лучан запрошують на першу виставу за вигідною ціною, - пише прес-служба закладу.Лише з 7 по 11 березня лучани мають унікальну нагоду побачити захопливі виступи артистів цирку. Так, поблизу гіпермаркету «Там Там» показуватимуть майстерність гості з різних континетів.На гостей чекають незабутні екстремальні трюки, карколомні польоти у повітрі, бразильські мотоциклісти, які рухаються у шарі під самим куполом та заряд позитивних емоцій.У перший день вистави усі квитки всього по 99 гривень. Придбати їх можна у касі цирку.Початок вистави о 17:30.