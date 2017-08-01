Поблизу «Там Таму» працюватиме цирк
Сьогодні, 16:49
У середу, 7 березня, у Луцьку відбудеться перший виступ Американського цирку.
Лучан запрошують на першу виставу за вигідною ціною, - пише прес-служба закладу.
Лише з 7 по 11 березня лучани мають унікальну нагоду побачити захопливі виступи артистів цирку. Так, поблизу гіпермаркету «Там Там» показуватимуть майстерність гості з різних континетів.
На гостей чекають незабутні екстремальні трюки, карколомні польоти у повітрі, бразильські мотоциклісти, які рухаються у шарі під самим куполом та заряд позитивних емоцій.
У перший день вистави усі квитки всього по 99 гривень. Придбати їх можна у касі цирку.
Початок вистави о 17:30.
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Лучан запрошують на першу виставу за вигідною ціною, - пише прес-служба закладу.
Лише з 7 по 11 березня лучани мають унікальну нагоду побачити захопливі виступи артистів цирку. Так, поблизу гіпермаркету «Там Там» показуватимуть майстерність гості з різних континетів.
На гостей чекають незабутні екстремальні трюки, карколомні польоти у повітрі, бразильські мотоциклісти, які рухаються у шарі під самим куполом та заряд позитивних емоцій.
У перший день вистави усі квитки всього по 99 гривень. Придбати їх можна у касі цирку.
Початок вистави о 17:30.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
У нас тут постійний цирк після відкриття торгового центру. Лучани чекають підземного переходу, який бів обіцяний мешканцям міста поруч з великим торговим бубном на проспекті Соборності.
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