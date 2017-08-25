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У Луцькому ЦНАПі для жінок-відвідувачів підготували подарунки

У Луцькому ЦНАПі для жінок-відвідувачів підготували подарунки
Напередодні Міжнародного жіночого дня Луцький ЦНАП підготував для жінок приємні сюрпризи.

Про це повідомляє Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку на сторінці у Facebook.

"Завтра, 7 березня, всі прекрасні половинки людства, які завітають у ЦНАП з 08.00 до 15.00 год, матимуть змогу отримати приємні подарунки, витягнути листівочку з передбаченням та багато-багато інших сюрпризів, серед яких буде і картка позачергового прийому на будь-яку адміністративну послугу", - йдеться у дописі.

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Теги: ЦНАП, свято, акція
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Коментарі 2
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Картка позачергового прийому свідчить про відсутність чітко налагодженого технологічного процесу в ЦНАПі і визнання самими адміністраторами вкраплень корупційного забарвлення. Клара Цеткін на відміну від Лесі Карпяк такого би не схвалила!
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Йду взавтра! Давно мріяла про такий пдарунок...
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