У Луцькому ЦНАПі для жінок-відвідувачів підготували подарунки
Сьогодні, 17:35
Напередодні Міжнародного жіночого дня Луцький ЦНАП підготував для жінок приємні сюрпризи.
Про це повідомляє Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку на сторінці у Facebook.
"Завтра, 7 березня, всі прекрасні половинки людства, які завітають у ЦНАП з 08.00 до 15.00 год, матимуть змогу отримати приємні подарунки, витягнути листівочку з передбаченням та багато-багато інших сюрпризів, серед яких буде і картка позачергового прийому на будь-яку адміністративну послугу", - йдеться у дописі.
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Про це повідомляє Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку на сторінці у Facebook.
"Завтра, 7 березня, всі прекрасні половинки людства, які завітають у ЦНАП з 08.00 до 15.00 год, матимуть змогу отримати приємні подарунки, витягнути листівочку з передбаченням та багато-багато інших сюрпризів, серед яких буде і картка позачергового прийому на будь-яку адміністративну послугу", - йдеться у дописі.
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Коментарі 2
Картка позачергового прийому свідчить про відсутність чітко налагодженого технологічного процесу в ЦНАПі і визнання самими адміністраторами вкраплень корупційного забарвлення. Клара Цеткін на відміну від Лесі Карпяк такого би не схвалила!
Йду взавтра! Давно мріяла про такий пдарунок...
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