У Луцькому ЦНАПі для жінок-відвідувачів підготували подарунки





Про це повідомляє Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку на сторінці у



"Завтра, 7 березня, всі прекрасні половинки людства, які завітають у ЦНАП з 08.00 до 15.00 год, матимуть змогу отримати приємні подарунки, витягнути листівочку з передбаченням та багато-багато інших сюрпризів, серед яких буде і картка позачергового прийому на будь-яку адміністративну послугу", - йдеться у дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Напередодні Міжнародного жіночого дня Луцький ЦНАП підготував для жінок приємні сюрпризи.Про це повідомляє Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку на сторінці у Facebook "Завтра, 7 березня, всі прекрасні половинки людства, які завітають у ЦНАП з 08.00 до 15.00 год, матимуть змогу отримати приємні подарунки, витягнути листівочку з передбаченням та багато-багато інших сюрпризів, серед яких буде і картка позачергового прийому на будь-яку адміністративну послугу", - йдеться у дописі.

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