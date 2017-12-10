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На Волині з'явився інклюзивно-ресурсний центр

На Волині з'явився інклюзивно-ресурсний центр
У Володимирі-Волинському відкрили інклюзивно-ресурсний центр.

Це установа, що максимально охоплюватиме реабілітаційними, дефектологічними, психологічними та соціальними, послугами діток з інвалідністю та одночасно виконуватиме роль міської психолого-медико-педагогічної комісії та консультації, - повідомляє прес-служба Володимир-Волинської міської ради.

Центр створено для корекційної роботи з дітьми віком від 2 до 18 років, які мають різні види нозологій, тобто, обмежень за видами захворювань немає. Станом на день відкриття 22 сім’ї, які виховують діток з інвалідністю, оформили письмово заяви на прийняття дітей на обслуговування центру, але охочих набагато більше.

У своєму виступі міський голова Петро Саганюк зазначив, що відкриття установи – це лише початок, адже потрібно ще багато зробити, щоб облаштувати і наповнити відремонтовані приміщення спеціальним обладнанням, тож на наступну сесію ініціюватимуть виділення коштів на ці цілі. Власне, на цей час з місцевого бюджету виділено 326 276 грн на проведення ремонтних робіт та забезпечення заробітною платою працівників центру. Ще 174 518 грн надійшло з державної казни за сприяння народного депутата Ігоря Гузя.

Не могла стримати сліз щастя керівник громадської організації «Берег надії» Олена Кандиба. Вона? як ніхто інший, вірила, що реабілітаційний центр таки запрацює у місті, задля цього разом з іншими батьками особливих діток йшла та стукала у двері тих, хто міг би допомогти у цьому. Сьогодні вона дякувала всім причетним до створення установи та з хвилюванням і надією на співпрацю звернулась до працівників, яким батьки хай навіть на 2-4 години в день довірятимуть своїх діток.

Слід вказати, що на цей час у центрі виділено 9.5 ставок для штатних працівників. На конкурсній основі, окрім директора та бухгалтера, прийнято двох практичних психологів та двох дефектологів. А от пошуки кандидатів на зайняття посад медичної сестри та реабілітологів іще тривають.

Тим не менше, старт роботі даний. І з цього дня дітки матимуть змогу перебувати у чудовому пристосованому середовищі зі спеціалістами з колекційної роботи. На знак цього маленька відвідувачка центру Аня старанно перерізала символічну стрічку, а вже за кілька хвилин зала наповнилась дитячим сміхом та захопленими вигуками: діти випробовували спортивні снаряди, з задоволенням пірнали у басейн з кульками, знімали з поличок яскраві розвивальні іграшки, грали хованки у м’яких будиночках та зосереджено займались такими звичними для дітвори веселими і пізнавальними справами. У цей день попереду їх чекало розважальне шоу та солодкий стіл, а усі наступні дні – нелегкі, але такі корисні корекційні заняття, зустрічі з друзями, спільні свята та щасливі посмішки батьків від кожного дитячого досягнення та навіть маленького успіху.


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Теги: Володимир-Волинський, інклюзивний центр, Петро Саганюк
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