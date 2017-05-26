Яким може бути луцький РАЦС: проекти
Сьогодні, 21:23
Заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Лев Парцхаладзе опублікував проекти реконструкції приміщення луцького РАЦСу під один із підрозділів ЦНАПу.
Про це він написав у Facebook.
Парцхаладзе нагадав, що влада шукала цікаві архітектурні пропозиції щодо реконструкції старої будівлі РАЦСу під сучасний Центр надання адмінпослуг у Луцьку.
«Це варіанти проектів, які ми отримали», - написав він і опублікував світлини.
Головна мета концепції – поєднати буденність та вишукану урочистість в одній будівлі. Фасад виконаний із легких напівпрозорих конструкцій. Всередині будівлі - максимальний open space, є зручний підйом для людей з інвалідністю, щоб вільно пересуватися з поверху на поверх.
Концепція пропонує максимально зберегти існуючий образ і архітектурну форму будівлі, додавши деякі сучасні елементи. Всі планувальні рішення розроблені таким чином, щоб забезпечити максимальну кількість відкритого простору і природного освітлення приміщень. Також будівля повністю доступна для людей з інвалідністю. Окрема увага у цьому проекті приділяється створенню сучасного благоустрою навколо будівлі.
Концепція – це поєднання монохромного інтер’єру та яскравої інфографіки, яка дасть можливість набагато зручніше орієнтуватися у просторі. Фасад виконаний із алюмінієвих композитних панелей та фасадної декоративної штукатурки. Над головним входом на 2-й поверх розміщений цікавий навіс – модифіковані бджолині соти, виконані з композитного матеріалу та скла на тросах.
Фасад будівлі виконаний із системи навісних декоративних панелей з перфораційними малюнками і вентильованим фасадом з панелей HPL пооцинкованому каркасу. Основний акцентний модуль головного фасаду створює можливість зручно направляти відвідувачів центру у приміщення всіх рівнів і виконаний з фасадної системи. Вміщує головні сходи і ліфт для людей з інвалідністю. Дизайнерське рішення також передбачає створення унікального світильника для освітлення атріумного простору.
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Про це він написав у Facebook.
Парцхаладзе нагадав, що влада шукала цікаві архітектурні пропозиції щодо реконструкції старої будівлі РАЦСу під сучасний Центр надання адмінпослуг у Луцьку.
«Це варіанти проектів, які ми отримали», - написав він і опублікував світлини.
Головна мета концепції – поєднати буденність та вишукану урочистість в одній будівлі. Фасад виконаний із легких напівпрозорих конструкцій. Всередині будівлі - максимальний open space, є зручний підйом для людей з інвалідністю, щоб вільно пересуватися з поверху на поверх.
Концепція пропонує максимально зберегти існуючий образ і архітектурну форму будівлі, додавши деякі сучасні елементи. Всі планувальні рішення розроблені таким чином, щоб забезпечити максимальну кількість відкритого простору і природного освітлення приміщень. Також будівля повністю доступна для людей з інвалідністю. Окрема увага у цьому проекті приділяється створенню сучасного благоустрою навколо будівлі.
Концепція – це поєднання монохромного інтер’єру та яскравої інфографіки, яка дасть можливість набагато зручніше орієнтуватися у просторі. Фасад виконаний із алюмінієвих композитних панелей та фасадної декоративної штукатурки. Над головним входом на 2-й поверх розміщений цікавий навіс – модифіковані бджолині соти, виконані з композитного матеріалу та скла на тросах.
Фасад будівлі виконаний із системи навісних декоративних панелей з перфораційними малюнками і вентильованим фасадом з панелей HPL пооцинкованому каркасу. Основний акцентний модуль головного фасаду створює можливість зручно направляти відвідувачів центру у приміщення всіх рівнів і виконаний з фасадної системи. Вміщує головні сходи і ліфт для людей з інвалідністю. Дизайнерське рішення також передбачає створення унікального світильника для освітлення атріумного простору.
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Коментарі 2
Оцeй з чeрвоним класний.
де поставите бендьорку і скільки площі займатиме його криївка?
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