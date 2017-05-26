Яким може бути луцький РАЦС: проекти

Заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГопублікував проекти реконструкції приміщення луцького РАЦСу під один із підрозділів ЦНАПу.Про це він написав у Facebook.Парцхаладзе нагадав, що владаархітектурні пропозиції щодо реконструкції старої будівлі РАЦСу під сучасний Центр надання адмінпослуг у Луцьку.«Це варіанти проектів, які ми отримали», - написав він і опублікував світлини.Головна мета концепції – поєднати буденність та вишукану урочистість в одній будівлі. Фасад виконаний із легких напівпрозорих конструкцій. Всередині будівлі - максимальний open space, є зручний підйом для людей з інвалідністю, щоб вільно пересуватися з поверху на поверх.Концепція пропонує максимально зберегти існуючий образ і архітектурну форму будівлі, додавши деякі сучасні елементи. Всі планувальні рішення розроблені таким чином, щоб забезпечити максимальну кількість відкритого простору і природного освітлення приміщень. Також будівля повністю доступна для людей з інвалідністю. Окрема увага у цьому проекті приділяється створенню сучасного благоустрою навколо будівлі.Концепція – це поєднання монохромного інтер’єру та яскравої інфографіки, яка дасть можливість набагато зручніше орієнтуватися у просторі. Фасад виконаний із алюмінієвих композитних панелей та фасадної декоративної штукатурки. Над головним входом на 2-й поверх розміщений цікавий навіс – модифіковані бджолині соти, виконані з композитного матеріалу та скла на тросах.Фасад будівлі виконаний із системи навісних декоративних панелей з перфораційними малюнками і вентильованим фасадом з панелей HPL пооцинкованому каркасу. Основний акцентний модуль головного фасаду створює можливість зручно направляти відвідувачів центру у приміщення всіх рівнів і виконаний з фасадної системи. Вміщує головні сходи і ліфт для людей з інвалідністю. Дизайнерське рішення також передбачає створення унікального світильника для освітлення атріумного простору.