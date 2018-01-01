Муніципали хочуть траву замість картоплі

У департаменті муніципальної варти Луцької міськради закликають мешканців обласного центру створити трав’яні газони на місці городів на прибудинкових територіях.Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту у соціальній мережі Facebook.«Красиві трав’яні газони, різноманіття квітів та декоративні зелені насадження – альтернатива самовільно облаштованим городам, які так полюбляють лучани під своїми вікнами. Варто підключити лише креативні ідеї мешканців і ваше подвір’я набуде європейського вигляду», - йдеться у повідомленні.У департаменті переконують: щоб посадити під вікнами не картоплю з петрушкою чи цибулею, а вічнозелені дерева та кущі з кольоровими пахучими квітами, не треба бути спеціалістом з ландшафтного дизайну, а вигляд з вікна відразу зміниться. Зміниться й настрій громадян, які будуть милуватися сучасними клумбами. Тоді й рука не підніметься зламати гілку дерева чи зірвати квітку, забудуть водій й про паркування на газонах та дитячих майданчиках.«Лучани, давайте відмовлятися від бур’янів під вікнами, які обгороджені «радянськими» дерев’яними та металевими парканами, зробленими зі старих трухлявих штахет та іржавої сітки, а робити наше місто цікавішим та сучаснішим», - закликали людей у департаменті.Нагадаємо, раніше у департаменті, що городи на прибудинкових територіях – незаконні.