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Волинська олімпійка тренується у закинутому військовому містечку

Волинська олімпійка тренується у закинутому військовому містечку
Учасниця Олімпійських ігор в Ріо, волинська метальниця молота Ірина Климець тренується на території закинутого військового містечка без облаштованого спортивного майданчика.

У -16 дівчина переодягається на снігу та із замерлими кінцівками продовжує тренування. Тренер спортсменки Роман Черкашин каже, коли область нічого не зробить для своєї чемпіонки, то може її втратити, - пише Вадим Панафідін на шпальтах Волинських новин.

Нагадаємо, торік Ірину Климець визнали однією з найкращих спортсменок області з олімпійських видів спорту.

Втім, попри офіційне визнання, за 9 років її тренувань спортивний майданчик для метання молоту досі не облаштували.

«Доводиться тренуватися будь-де. Коли ще я метала 40 метрів, до 50, то займалася на вулиці Набережній в Луцьку, в полі. Далі перейшли на закинуте військове містечко. Разом із тренером та братом почали облаштовувати територію, залили бетоном під ноги. Коли в 2016 році виконала олімпійський норматив, то президент Федерації легкої атлетики Волині Володимир Рудюк залив бетонний майданчик 3 на 3 метри. Він вже посипався - просили, щоб знову облаштували», - каже Климець.



«Мені не потрібно якийсь супер сучасний сектор, хоча б якусь елементарну імітацію його, щоб був був майданчик, де можна стоят, .Обгородити сіткою. За 15-20 тисяч гривень це можна було б зробити. Але ніхто нічого не робить», - розповідає спортсменка.

Такі умови, каже учасниця Олімпіади, негативно впливають на якість підготовки до змагань.

«Першою чергою дуже важко психологічно. Метаю я без огорожі, звикаю до цього. На змаганнях заходжу в сектор і постійно є страх - попасти у сітку довкола. Це дуже заважає, бо замість того, щоб зосередитися на техніці, мушу відволікатися на зовнішні фактори.

Я тренуюся щодня, окрім неділі. Правда минулого тижня, коли були сильні морози, то на тренування виїжджала лише тричі. Поки переодягнуся на снігу, то вже замерзали руки, ноги, обличчя, а ще треба далі працювати. Знаєте, якби був сектор, я б переодягалася на вулиці в мороз, хай там і буде -16, головне - щоб були хоча б елементарні умови», - наголошує спортсменка.

«Ось такий суперсучасний сектор з роздягальнею ми маємо», - іронізує тренер Роман Черкашин, й показує умови, в яких тренується волинянка, щоб представляти честь країни на міжнародному рівні.

Каже, щодо облаштування належних умов для тренування зверталися в усі інстанції.

«Всюди отримуємо лише обіцянки. Молодь до нас приходить, ще коли тепло – тренується, а далі пропадає. Звісно, так, як Іра в мороз -11 переодягається на снігу, руки мерзнуть, а вона досі працює, то навряд ще хтось так зможе. Наголошу, що вона стала чемпіонкою та гордістю Волині не завдяки чомусь, а попри все», - каже Роман Черкашин.

Та додає, що коли ситуація не зміниться, то Ірина Климець може стати гордістю іншої області чи країни.

«Спортсменка хоче в нас тренуватися, готова йти на результат та перемогу, але умов немає. Якщо так буде продовжуватися, то ще з рік і ми втратимо нашого спортсмена. Бо для її кар'єри нинішні умови вкрай негативні. Вона то терпить, але питання: скільки це триватиме?!» - наголошує Роман Черкашин.

Зауважимо, що Ірина Климець зараз готується до змагань у Каховці й до міжнародних змагань в Бресті, також спортсменка має намір через два роки поїхати на Олімпіаду.


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Теги: спорт
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