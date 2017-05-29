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«FigliMigli» запрошують на матусин день

«FigliMigli» запрошують на матусин день
Дитячий розважальний центр «FigliMigli» для малюків і дорослих організовує сімейне свято 8 березня.

У програмі обіцяють багато позитивних емоцій, - пише прес-служба закладу.

У «FigliMigli» в день весни і жіночності відбудеться вечірка присвячена матусям. Так, у програмі для малюків та їх батьків – безпрограшна лотерея, інтерактивне шоу, багато конкурсів та сюрпризів.

Свято розпочнеться о 18 годині 8 березня у дитячому розважальному центрі «FigliMigli».

Вхід – вільний.

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Теги: FigliMigli, Портcity, розваги, матусин день
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