«FigliMigli» запрошують на матусин день





У програмі обіцяють багато позитивних емоцій, - пише прес-служба закладу.



У «FigliMigli» в день весни і жіночності відбудеться вечірка присвячена матусям. Так, у програмі для малюків та їх батьків – безпрограшна лотерея, інтерактивне шоу, багато конкурсів та сюрпризів.



Свято розпочнеться о 18 годині 8 березня у дитячому розважальному центрі «FigliMigli».



Вхід – вільний.

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