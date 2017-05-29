«FigliMigli» запрошують на матусин день
Сьогодні, 09:32
Дитячий розважальний центр «FigliMigli» для малюків і дорослих організовує сімейне свято 8 березня.
У програмі обіцяють багато позитивних емоцій, - пише прес-служба закладу.
У «FigliMigli» в день весни і жіночності відбудеться вечірка присвячена матусям. Так, у програмі для малюків та їх батьків – безпрограшна лотерея, інтерактивне шоу, багато конкурсів та сюрпризів.
Свято розпочнеться о 18 годині 8 березня у дитячому розважальному центрі «FigliMigli».
Вхід – вільний.
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У програмі обіцяють багато позитивних емоцій, - пише прес-служба закладу.
У «FigliMigli» в день весни і жіночності відбудеться вечірка присвячена матусям. Так, у програмі для малюків та їх батьків – безпрограшна лотерея, інтерактивне шоу, багато конкурсів та сюрпризів.
Свято розпочнеться о 18 годині 8 березня у дитячому розважальному центрі «FigliMigli».
Вхід – вільний.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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