«Зменшити вбивчий тариф»: владу Луцьку закликають переглянути ціну реклами





Нагадаємо, протягом січня-лютого 2018 року виконком Луцької міської ради майже 1,5 рази



Тож під час засідання виконкому 7 березня вони закликатимуть внести в порядок денний питання про зменшення "вбивчого" для рекламістів тарифу та проголосувати це рішення.



Також в Асоціації пропонують запланувати в найстисліші терміни спільну роботу влади та підприємців щодо встановлення в Луцьку справедливого і економічно обґрунтованого тарифу на тимчасове користування місцями розміщення засобів реклами.



"Тариф має стати таким, що і бюджет наповнюватиме як мінімум на рівні минулого року, і дасть можливість бізнесу вести свою діяльність послідовно і планомірно, збереже ринок та робочі місця і залишить для власників рекламних засобів можливість виділяти кошти на вдосконалення білбордів, на їх модернізацію та на загальне підвищення якості даних послуг.



Саме при такій послідовний стратегії можна без негативних наслідків за 3-4 роки отримати якісний рекламний ринок, із дещо зменшеною присутністю реклами на вулицях, проте в новому, сучасному вигляді", - кажуть в Асоціації.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцька влада має шанс показати - вона править чи керує, - йдеться в зверненні учасників Асоціації рекламістів Волині.Нагадаємо, протягом січня-лютого 2018 року виконком Луцької міської ради майже 1,5 рази збільшив вартість реклами. Це спровокувало обурення операторів ринку, адже це фактично "вбиває" їхню справу.Тож під час засідання виконкому 7 березня вони закликатимуть внести в порядок денний питання про зменшення "вбивчого" для рекламістів тарифу та проголосувати це рішення.Також в Асоціації пропонують запланувати в найстисліші терміни спільну роботу влади та підприємців щодо встановлення в Луцьку справедливого і економічно обґрунтованого тарифу на тимчасове користування місцями розміщення засобів реклами."Тариф має стати таким, що і бюджет наповнюватиме як мінімум на рівні минулого року, і дасть можливість бізнесу вести свою діяльність послідовно і планомірно, збереже ринок та робочі місця і залишить для власників рекламних засобів можливість виділяти кошти на вдосконалення білбордів, на їх модернізацію та на загальне підвищення якості даних послуг.Саме при такій послідовний стратегії можна без негативних наслідків за 3-4 роки отримати якісний рекламний ринок, із дещо зменшеною присутністю реклами на вулицях, проте в новому, сучасному вигляді", - кажуть в Асоціації.

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