Виконком відмовився виносити на розгляд питання «вбивчих тарифів» на рекламу
Сьогодні, 09:51
У Луцькій міській раді не захотіли вносити на розгляд виконавчого комітету проект рішення, який вніс би зміни у скандальне рішення про підвищення цін на розміщення зовнішньої реклами.
Це відбулося 7 березня під час засідання виконкому.
Проект рішення запропонувала внести депутат Юлія Вусенко на основі звернення Асоціації рекламістів Волині, які обурені збільшенням вартості цін на рекламу на 49%. На це секретар міської ради Григорій Пустовіт сказав, що не може його внести, оскільки проект оформлено з порушеннями. Сказати, що саме не так у документі, він не зміг.
Вусенко розповіла, що подала проект 5 березня, надала всі необхідні документи, а оформленням мав займатись секретаріат міської ради. Їй ніхто не повідомив, що є якісь неточності чи порушення.
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«Питання є нагальним, питання є кричущим», – сказала Вусенко. Вона наполягала на внесенні рішення у порядок денний та хотіла почути конкретні вказівки, що не так у проекті. «Не бійтесь почути рекламістів, не бійтеся почути людей. Прийміть рішення, яке дійсно буде поповнювати бюджет», – додала депутат.
Її підтримав член виконкому Михайло Щур. Він спитав у Пустовіта, чому попередній проект, який внесли 21 лютого із порушенням термінів, розглянули, а цей не хочуть. Мовляв, тоді ще не було нагальності у внесенні рішення, як і не було ще такого суспільного резонансу, який виник вже після його прийняття. Михайло Щур запитав, чому виконком не зважає на думку громадськості, адже представники рекламного бізнесу протестують проти нових цін. Він додав, що для того, аби оцінити, чи є порушення у документі, його треба розглянути, а щоб розглянути, треба внести у порядок денний.
Валерій Корпач зауважив, що не треба так раптово збільшувати тарифи, а піднімати їх поступово. «Якщо ми будемо викручувати руки бізнесу, ніхто в цю галузь не прийде», – сказав він.
Врешті виконком не підтримав внесення проекту у порядок денний.
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Це відбулося 7 березня під час засідання виконкому.
Проект рішення запропонувала внести депутат Юлія Вусенко на основі звернення Асоціації рекламістів Волині, які обурені збільшенням вартості цін на рекламу на 49%. На це секретар міської ради Григорій Пустовіт сказав, що не може його внести, оскільки проект оформлено з порушеннями. Сказати, що саме не так у документі, він не зміг.
Вусенко розповіла, що подала проект 5 березня, надала всі необхідні документи, а оформленням мав займатись секретаріат міської ради. Їй ніхто не повідомив, що є якісь неточності чи порушення.
ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО РІЗКЕ ЗДОРОЖЧАННЯ РЕКЛАМИ В ЛУЦЬКУ ТА РЕАКЦІЮ БІЗНЕСУ НА ЦЕ РІШЕННЯ ВЛАДИ ЛУЦЬКА
«Питання є нагальним, питання є кричущим», – сказала Вусенко. Вона наполягала на внесенні рішення у порядок денний та хотіла почути конкретні вказівки, що не так у проекті. «Не бійтесь почути рекламістів, не бійтеся почути людей. Прийміть рішення, яке дійсно буде поповнювати бюджет», – додала депутат.
Її підтримав член виконкому Михайло Щур. Він спитав у Пустовіта, чому попередній проект, який внесли 21 лютого із порушенням термінів, розглянули, а цей не хочуть. Мовляв, тоді ще не було нагальності у внесенні рішення, як і не було ще такого суспільного резонансу, який виник вже після його прийняття. Михайло Щур запитав, чому виконком не зважає на думку громадськості, адже представники рекламного бізнесу протестують проти нових цін. Він додав, що для того, аби оцінити, чи є порушення у документі, його треба розглянути, а щоб розглянути, треба внести у порядок денний.
Валерій Корпач зауважив, що не треба так раптово збільшувати тарифи, а піднімати їх поступово. «Якщо ми будемо викручувати руки бізнесу, ніхто в цю галузь не прийде», – сказав він.
Врешті виконком не підтримав внесення проекту у порядок денний.
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