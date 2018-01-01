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У Луцькраді розірвуть договір зі скандальним підприємством

У Луцькраді розірвуть договір зі скандальним підприємством
Луцька міська рада розірвала договір із товариством «М.Ж.К».

Про це стало відомо 7 березня під час засідання виконкому міської ради.

Керівник департаменту житлово-комунальних послуг Юрій Крась повідомив, що у зв’язку з тим, що підприємство не виконує своїх обов’язків та не вивозить своєчасно сміття, договір із цим ним розірвуть.

За його словами, з грудня до цього часу було 5 випадків, коли через «М.Ж.К» місто потопало у смітті. Тому варто оголосити конкурс, щоб обрати інше підприємство, яке б вивозило відходи.

Валерій Корпач додав, що через значні порушення у роботі товариства багато будинків уже і так розірвали договори з «М.Ж.К» на вивезення сміття.

У підсумку виконком проголосував за розірвання договору.

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Теги: сміття, проблема
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Коментарі 1
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хто те сміття вивозить! Я оплачую таку роботу.
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