У Луцькраді розірвуть договір зі скандальним підприємством





Про це стало відомо 7 березня під час засідання виконкому міської ради.



Керівник департаменту житлово-комунальних послуг Юрій Крась повідомив, що у зв’язку з тим, що підприємство не виконує своїх обов’язків та не вивозить своєчасно сміття, договір із цим ним розірвуть.



За його словами, з грудня до цього часу було 5 випадків, коли через «М.Ж.К» місто



Валерій Корпач додав, що через значні порушення у роботі товариства багато будинків уже і так розірвали договори з «М.Ж.К» на вивезення сміття.



У підсумку виконком проголосував за розірвання договору.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцька міська рада розірвала договір із товариством «М.Ж.К».Про це стало відомо 7 березня під час засідання виконкому міської ради.Керівник департаменту житлово-комунальних послугповідомив, що у зв’язку з тим, що підприємство не виконує своїх обов’язків та не вивозить своєчасно сміття, договір із цим ним розірвуть.За його словами, з грудня до цього часу було 5 випадків, коли через «М.Ж.К» місто потопало у смітті. Тому варто оголосити конкурс, щоб обрати інше підприємство, яке б вивозило відходи.додав, що через значні порушення у роботі товариства багато будинків уже і так розірвали договори з «М.Ж.К» на вивезення сміття.У підсумку виконком проголосував за розірвання договору.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію