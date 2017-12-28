У бійців 14-ої бригади - навчання. ФОТО
Сьогодні, 10:11
Бійці оперативного резерву першої черги у складі 14-ої окремої механізованої бригади відновляють навички стрільби.
Про це повідомляє прес-служба бригади у мережі Facebook.
Військовослужбовці оперативного резерву першої черги в складі підрозділів нашої 14-ої бригади оперативного командування «Захід», в які були розподілені згідно військово-облікових спеціальностей, на Володимир-Волинському військовому полігоні відновлюють навички стрільби зі стрілецької зброї.
Попереду в резервістів – не один день військового вишколу, підсумками якого стануть ротні тактичні навчання та батальйонні тактичні навчання в складі своїх підрозділів. Відновлений досвід та здобутий новий, без сумніву, стане в нагоді тим військовослужбовцям оперативного резерву, які продовжуватимуть службу в нашій 14 омбр уже на контрактній основі.
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Про це повідомляє прес-служба бригади у мережі Facebook.
Військовослужбовці оперативного резерву першої черги в складі підрозділів нашої 14-ої бригади оперативного командування «Захід», в які були розподілені згідно військово-облікових спеціальностей, на Володимир-Волинському військовому полігоні відновлюють навички стрільби зі стрілецької зброї.
Попереду в резервістів – не один день військового вишколу, підсумками якого стануть ротні тактичні навчання та батальйонні тактичні навчання в складі своїх підрозділів. Відновлений досвід та здобутий новий, без сумніву, стане в нагоді тим військовослужбовцям оперативного резерву, які продовжуватимуть службу в нашій 14 омбр уже на контрактній основі.
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