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Шукають перевізників на два луцькі маршрути

Шукають перевізників на два луцькі маршрути
У Луцьку повторно оголосили конкурс на перевезення пасажирів за автобусними маршрутами №17 та № 17а.

Про це стало відомо 7 березня під час засідання виконкому.

Оголошення конкурсу відбулося вже вдруге, оскільки попереднього разу порушили процедуру. Так, про рішення виконкому від 21 лютого мали написати у газеті «Луцький замок», однак у номері, який вийшов 1 березня, оголошення не було.

Начальник управління транспорту та зв’язку Віктор Кукішев повідомив, що у газеті для цього повідомлення «не вистачило місця». Валерій Корпач попросив призначити службове розслідування, чому газета «Луцький замок» не опублікувала оголошення, однак виявилось, що це неможливо, бо редактор газети не є посадовцем та не входить у перелік осіб, щодо яких можна проводити таке розслідування.

Отож, виконком повторно оголосив конкурс на перевезення. Подати документи можна буде з 15 по 29 березня (до 17:00). Сам конкурс проведуть 16 квітня.

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Теги: транспорт, Луцьк, перевізники
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