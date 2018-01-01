Шукають перевізників на два луцькі маршрути

У Луцьку повторно оголосили конкурс на перевезення пасажирів за автобусними маршрутами №17 та № 17а.Про це стало відомо 7 березня під час засідання виконкому.Оголошення конкурсу відбулося вже вдруге, оскільки попереднього разу порушили процедуру. Так, про рішення виконкому від 21 лютого мали написати у газеті «Луцький замок», однак у номері, який вийшов 1 березня, оголошення не було.Начальник управління транспорту та зв’язкуповідомив, що у газеті для цього повідомлення «не вистачило місця».попросив призначити службове розслідування, чому газета «Луцький замок» не опублікувала оголошення, однак виявилось, що це неможливо, бо редактор газети не є посадовцем та не входить у перелік осіб, щодо яких можна проводити таке розслідування.Отож, виконком повторно оголосив конкурс на перевезення. Подати документи можна буде з 15 по 29 березня (до 17:00). Сам конкурс проведуть 16 квітня.