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Волинські кікбоксери їдуть на чемпіонат України

Волинські кікбоксери їдуть на чемпіонат України
У минулі вихідні в Луцьку визначились найкращі кікбоксери Волині.

У відкритому чемпіонаті області з кікбоксингу ВАКО взяли участь 126 спортсменів з 14 клубів 3-х областей: Волинської, Тернопільської, та Хмельницької, - повідомляє прес-служба Ковельської міської ради.

Місто залізничників представляли 7 вихованців КДЮСШ ім. Євгена Кондратовича, які у підсумку змагань у своїх вагових категоріях показали успішні результати і вибороли загальнокомандне третє місце. Здобули перемогу: кандидат у майстри спорту України Роман Кухта ( вага 60 кг) у двох розділах програми - фул-контакт, лоу-кік, Назар Калита (63,5 кг) - фул-контакт, Ян Варакін (75 кг) - лоу-кік, Роман Вдовиченко (67 кг) - фул-контакт, Володимир Олексюк (71 кг) - лоу-кік та кандидат у майстри спорту України Владислав Сільчук (86 кг) - К-1.

Четверо ковельчан ввійшли до складу збірної Волині і захищатимуть честь області на чемпіонатах України в Броварах 29 березня (юніори) - Роман Кухта та в Луцьку 20-22 квітня (дорослі) - Володимир Олексюк, Роман Вдовиченко та Владислав Сільчук.


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Теги: Ковель, спорт, кікбоксинг
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