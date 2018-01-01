Волинські кікбоксери їдуть на чемпіонат України
Сьогодні, 10:35
У минулі вихідні в Луцьку визначились найкращі кікбоксери Волині.
У відкритому чемпіонаті області з кікбоксингу ВАКО взяли участь 126 спортсменів з 14 клубів 3-х областей: Волинської, Тернопільської, та Хмельницької, - повідомляє прес-служба Ковельської міської ради.
Місто залізничників представляли 7 вихованців КДЮСШ ім. Євгена Кондратовича, які у підсумку змагань у своїх вагових категоріях показали успішні результати і вибороли загальнокомандне третє місце. Здобули перемогу: кандидат у майстри спорту України Роман Кухта ( вага 60 кг) у двох розділах програми - фул-контакт, лоу-кік, Назар Калита (63,5 кг) - фул-контакт, Ян Варакін (75 кг) - лоу-кік, Роман Вдовиченко (67 кг) - фул-контакт, Володимир Олексюк (71 кг) - лоу-кік та кандидат у майстри спорту України Владислав Сільчук (86 кг) - К-1.
Четверо ковельчан ввійшли до складу збірної Волині і захищатимуть честь області на чемпіонатах України в Броварах 29 березня (юніори) - Роман Кухта та в Луцьку 20-22 квітня (дорослі) - Володимир Олексюк, Роман Вдовиченко та Владислав Сільчук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
У відкритому чемпіонаті області з кікбоксингу ВАКО взяли участь 126 спортсменів з 14 клубів 3-х областей: Волинської, Тернопільської, та Хмельницької, - повідомляє прес-служба Ковельської міської ради.
Місто залізничників представляли 7 вихованців КДЮСШ ім. Євгена Кондратовича, які у підсумку змагань у своїх вагових категоріях показали успішні результати і вибороли загальнокомандне третє місце. Здобули перемогу: кандидат у майстри спорту України Роман Кухта ( вага 60 кг) у двох розділах програми - фул-контакт, лоу-кік, Назар Калита (63,5 кг) - фул-контакт, Ян Варакін (75 кг) - лоу-кік, Роман Вдовиченко (67 кг) - фул-контакт, Володимир Олексюк (71 кг) - лоу-кік та кандидат у майстри спорту України Владислав Сільчук (86 кг) - К-1.
Четверо ковельчан ввійшли до складу збірної Волині і захищатимуть честь області на чемпіонатах України в Броварах 29 березня (юніори) - Роман Кухта та в Луцьку 20-22 квітня (дорослі) - Володимир Олексюк, Роман Вдовиченко та Владислав Сільчук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Луцький суддя увійшла до Ради суддів України
Сьогодні, 10:46
Новий закон про приватизацію: що змінилося
Сьогодні, 10:44
Волинські кікбоксери їдуть на чемпіонат України
Сьогодні, 10:35
Шукають перевізників на два луцькі маршрути
Сьогодні, 10:18
Медіа