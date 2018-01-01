Новий закон про приватизацію: що змінилося





Документ передбачає розподіл об'єктів роздержавлення на дві групи – об'єкти великої і малої приватизації. Перші підлягають продажу на аукціоні, умови якого встановлює Кабінет Міністрів, – пише



Вартість об'єктів великої приватизації становить понад 250 млн грн. Об'єкти малої приватизації будуть продаватися тільки на електронних аукціонах.



Відповідно до закону, в приватизації українських підприємств не може брати участь держава-агресор, особи під санкціями, юрособи з реєстрацією в офшорних зонах.



Контролювати дотримання законодавства при приватизації буде Спеціальна контрольна комісія Верховної Ради України з питань приватизації.



На оскарження результатів по об'єкту великої приватизації відводиться термін 3 роки, малої - 3 місяці.



У Фонді держмайна стверджували, що в разі прийняття законопроекту про приватизацію терміни підготовки об'єктів до приватизації скорочуються вдвічі: для об'єктів великої приватизації - з двох років до одного року, малої приватизації – з одного року до півроку.



У проекті держбюджету на 2017 рік доходи від приватизації були заплановані на рівні 17,1 млрд грн. Однак через відсутність попиту на об'єкти державної власності план надходжень до держбюджету за рахунок приватизації недовиконали на 13,725 млрд грн.



У держбюджеті-2018 доходи від приватизації передбачені на рівні 21,3 млрд грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У середу, 7 березня в Україні вступив у силу закон про приватизацію після публікації в офіційному виданні Верховної Ради «Голос України».Документ передбачає розподіл об'єктів роздержавлення на дві групи – об'єкти великої і малої приватизації. Перші підлягають продажу на аукціоні, умови якого встановлює Кабінет Міністрів, – пише Обозреватель Вартість об'єктів великої приватизації становить понад 250 млн грн. Об'єкти малої приватизації будуть продаватися тільки на електронних аукціонах.Відповідно до закону, в приватизації українських підприємств не може брати участь держава-агресор, особи під санкціями, юрособи з реєстрацією в офшорних зонах.Контролювати дотримання законодавства при приватизації буде Спеціальна контрольна комісія Верховної Ради України з питань приватизації.На оскарження результатів по об'єкту великої приватизації відводиться термін 3 роки, малої - 3 місяці.У Фонді держмайна стверджували, що в разі прийняття законопроекту про приватизацію терміни підготовки об'єктів до приватизації скорочуються вдвічі: для об'єктів великої приватизації - з двох років до одного року, малої приватизації – з одного року до півроку.У проекті держбюджету на 2017 рік доходи від приватизації були заплановані на рівні 17,1 млрд грн. Однак через відсутність попиту на об'єкти державної власності план надходжень до держбюджету за рахунок приватизації недовиконали на 13,725 млрд грн.У держбюджеті-2018 доходи від приватизації передбачені на рівні 21,3 млрд грн.

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