Луцький суддя увійшла до Ради суддів України

Інну Плахтій обрали членом Ради суддів України.



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Так, вчора, 6 березня на з'зді суддів України дообрали членів Ради сіддів України від місцевих адміністративних судів.



Таким чином, за підсумками голосування 5 та 6 березня 2018 року до Ради суддів України від місцевих загальних судів увійшла Інна Плахтій, суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області.



Нагадаємо, що відповідно до статті 133 Закону України «Про судоустрій і статус суддів України» Рада суддів України є вищим органом суддівського самоврядування та діє як виконавчий орган з’їзду суддів України.



Раду суддів України обирає з’їзд суддів України. Не можуть бути обраними до Ради суддів України судді, які обіймають адміністративні посади в судах або є членами Вищої ради правосуддя чи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. У разі обрання члена Ради суддів України на адміністративну посаду в суді його повноваження у Раді суддів України припиняються.



Члени Ради суддів України на засіданні Ради обирають зі свого складу таємним голосуванням голову Ради суддів України, його заступника та секретаря.



Рада суддів України організовує виконання рішень з’їзду суддів України та контроль за їх виконанням, а також вирішує питання про скликання з’їзду суддів України.



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