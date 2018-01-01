У Луцьку зловили нічних дебоширів, які розбили чужі двері
Сьогодні, 10:55
У Луцьку патрульні затримали осіб, які пошкодили чужі двері.
Інцидент трапився вночі, 7 березня, - інформує Патрульна поліція Волині.
Екіпаж патрульних отримав повідомлення про пошкодження майна на вулиці Рівненській. Тут невідомі особи розбили скло вхідних дверей і зникли в невідомому напрямку.
Згодом правоохоронці виявили підозрілих осіб, які підходили під орієнтування, та доставили їх на місце події. Заявники впізнали порушників, на місце прибув і власник приміщення.
Оскільки завдані збитки були незначними, патрульні відібрали заяви та доставили затриманих у відділ поліції. Ті змушені будуть відшкодувати завдані збитки.
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Інцидент трапився вночі, 7 березня, - інформує Патрульна поліція Волині.
Екіпаж патрульних отримав повідомлення про пошкодження майна на вулиці Рівненській. Тут невідомі особи розбили скло вхідних дверей і зникли в невідомому напрямку.
Згодом правоохоронці виявили підозрілих осіб, які підходили під орієнтування, та доставили їх на місце події. Заявники впізнали порушників, на місце прибув і власник приміщення.
Оскільки завдані збитки були незначними, патрульні відібрали заяви та доставили затриманих у відділ поліції. Ті змушені будуть відшкодувати завдані збитки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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