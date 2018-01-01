У Луцьку зловили нічних дебоширів, які розбили чужі двері

У Луцьку патрульні затримали осіб, які пошкодили чужі двері.Інцидент трапився вночі, 7 березня, - інформує Патрульна поліція Волині.Екіпаж патрульних отримав повідомлення про пошкодження майна на вулиці Рівненській. Тут невідомі особи розбили скло вхідних дверей і зникли в невідомому напрямку.Згодом правоохоронці виявили підозрілих осіб, які підходили під орієнтування, та доставили їх на місце події. Заявники впізнали порушників, на місце прибув і власник приміщення.Оскільки завдані збитки були незначними, патрульні відібрали заяви та доставили затриманих у відділ поліції. Ті змушені будуть відшкодувати завдані збитки.