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У Луцьку зловили нічних дебоширів, які розбили чужі двері

У Луцьку зловили нічних дебоширів, які розбили чужі двері
У Луцьку патрульні затримали осіб, які пошкодили чужі двері.

Інцидент трапився вночі, 7 березня, - інформує Патрульна поліція Волині.

Екіпаж патрульних отримав повідомлення про пошкодження майна на вулиці Рівненській. Тут невідомі особи розбили скло вхідних дверей і зникли в невідомому напрямку.

Згодом правоохоронці виявили підозрілих осіб, які підходили під орієнтування, та доставили їх на місце події. Заявники впізнали порушників, на місце прибув і власник приміщення.

Оскільки завдані збитки були незначними, патрульні відібрали заяви та доставили затриманих у відділ поліції. Ті змушені будуть відшкодувати завдані збитки.
У Луцьку зловили нічних дебоширів, які розбили чужі двері
У Луцьку зловили нічних дебоширів, які розбили чужі двері

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Теги: дебошири, патрульні
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