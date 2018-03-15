На Волині люди не хочуть центр реабілітації наркозалежних коло своїх домівок





Мешканці, які виховують малолітніх дітей, не бажають, щоб така організація була поряд з їх будинками, - повідомляє



6-го березня до інтернет-видання «БУГ» звернулася жителька Іванич, голова ОСББ «Оселя – 34 ж» Оксана Парадуха, повідомивши про те, що її сім’я отримала частину приміщення під житло в одному із старих корпусів районної лікарні. Жінка проти того, аби її сусідом по будинку став центр з реабілітації наркозалежних.



Вона стривожена, що колишнє приміщення інфекційного відділення хочуть віддати в оренду ГО «Територія життя». Про це Оксана Парадуха дізналася із сайту Іваничівської районної ради, де є перелік питань, які будуть розглядатися на сесії 15-го березня.



ІВАНИЧІВСЬКА РАЙОННА

Сьоме скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 15.03.2018 р. №23/

смт.Іваничі

Про надання в оренду приміщення, що належить до комунальної власності Іваничівської районної ради громадській організації «Територія життя»



Відповідно до пункту 20 частини 1 статті 43, статі 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення районної ради від 11.08.2015 р. № 39/20 «Про орендну плату за користуванням майном спільної власності територіальних громад сіл та селища району», враховуючи заяву громадської організації «Територія життя», районна рада



ВИРІШИЛА:



1.Надати згоду на оренду приміщення, що належить до комунальної власності Іваничівської районної ради (інфекційне відділення загальною площею 234,7 м. кв.) за адресою смт.Іваничі, вул.Грушевського, 34 «Б» громадській організації «Територія життя», встановивши орендну плату в сумі 1 гривня на рік.



2.Головному лікарю ЦРЛ Ципі П.В. укласти договір оренди з ГО«Територія життя» згідно чинного законодавства.



3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету регулювання комунальної власності та розвитку підприємництва.



ГОЛОВА РАДИ А.БАДЗЮНЬ



Є очевидністю, що тут проходимуть реабілітацію нарко - та алкозалежні громадяни. Начебто добра справа, однак мешканці не хочуть, щоб така організація була поруч з їх будинками.



«Усього є 14 сімей, які отримали у колишніх лікарняних корпусах частини приміщень під житло, і у наших сім’ях 15 малолітніх дітей. Ми дуже тішилися, що житимемо у тихому та затишному місці, де діти безпечно можуть гратися, спілкуватися. І от такий “сюрприз” – по-сусідству має бути центр для наркозалежних», – каже Оксана Парадуха.



Вона пам’ятає, що, коли приміщення цих корпусів лікарні передавалися у селищну раду, інфекційне відділення було визнане аварійним і підлягало знесенню. І запевняє, що багато хто з мешканців, які отримали тут квартири, не проти розібрати його, щоб використати цеглу для своїх потреб. Звісно, якби їм дали на це згоду. А місце під ним використати для дитячого майданчика, адже території для його облаштування тут немає.



Ми знайшли підтвердження тому, що ця будівля є аварійною – технічний висновок «НДІПРОЕКТТРЕКОНСТРУКЦІЯ», зроблений у 2012-му році на прохання Іваничівської районної лікарні.



Аби проводити цю роботу, потрібне приміщення, куди б людина, яка потребує такої допомоги, могла б прийти, щоб отримати її, насамперед, психологічну, тимчасове житло, поки знайде роботу і почне на себе заробляти.



Він вважає, що зараз у цьому закинутому приміщенні влаштовано “притон”, робляться непотрібні речі, які мають більше лякати мешканців, аніж створення такого центру, де все буде під контролем.



«Не потрібно боятися людей, які потребують допомоги, бо загалом у житті вони не ізольовані від нас, проживають у чиїхось сім’ях, є чиїмись родичами, сусідами по квартирі чи будинку», – каже Олександр Довбенко.



За його словами, організація готова привести приміщення у належний стан, придатний для використання. Олександр Довбенко також готовий розповісти усім, кого це цікавить, як працюватиме цей центр.



Натомість Оксана Парадуха проти, аби такий заклад був по сусідству і налаштована рішуче відстоювати свою позицію разом із сусідськими сім’ями.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Колишнє інфекційне відділення лікарні в Іваничах районна рада хоче віддати для того, щоб зробити там центр реабілітації наркозалежних.Мешканці, які виховують малолітніх дітей, не бажають, щоб така організація була поряд з їх будинками, - повідомляє «Буг». 6-го березня до інтернет-видання «БУГ» звернулася жителька Іванич, голова ОСББ «Оселя – 34 ж», повідомивши про те, що її сім’я отримала частину приміщення під житло в одному із старих корпусів районної лікарні. Жінка проти того, аби її сусідом по будинку став центр з реабілітації наркозалежних.Вона стривожена, що колишнє приміщення інфекційного відділення хочуть віддати в оренду ГО «Територія життя». Про це Оксана Парадуха дізналася із сайту Іваничівської районної ради, де є перелік питань, які будуть розглядатися на сесії 15-го березня.ІВАНИЧІВСЬКА РАЙОННАСьоме скликанняР І Ш Е Н Н Явід 15.03.2018 р. №23/смт.ІваничіПро надання в оренду приміщення, що належить до комунальної власності Іваничівської районної ради громадській організації «Територія життя»Відповідно до пункту 20 частини 1 статті 43, статі 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення районної ради від 11.08.2015 р. № 39/20 «Про орендну плату за користуванням майном спільної власності територіальних громад сіл та селища району», враховуючи заяву громадської організації «Територія життя», районна радаВИРІШИЛА:1.Надати згоду на оренду приміщення, що належить до комунальної власності Іваничівської районної ради (інфекційне відділення загальною площею 234,7 м. кв.) за адресою смт.Іваничі, вул.Грушевського, 34 «Б» громадській організації «Територія життя», встановивши орендну плату в сумі 1 гривня на рік.2.Головному лікарю ЦРЛ Ципі П.В. укласти договір оренди з ГО«Територія життя» згідно чинного законодавства.3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету регулювання комунальної власності та розвитку підприємництва.ГОЛОВА РАДИ А.БАДЗЮНЬЄ очевидністю, що тут проходимуть реабілітацію нарко - та алкозалежні громадяни. Начебто добра справа, однак мешканці не хочуть, щоб така організація була поруч з їх будинками.«Усього є 14 сімей, які отримали у колишніх лікарняних корпусах частини приміщень під житло, і у наших сім’ях 15 малолітніх дітей. Ми дуже тішилися, що житимемо у тихому та затишному місці, де діти безпечно можуть гратися, спілкуватися. І от такий “сюрприз” – по-сусідству має бути центр для наркозалежних», – каже Оксана Парадуха.Вона пам’ятає, що, коли приміщення цих корпусів лікарні передавалися у селищну раду, інфекційне відділення було визнане аварійним і підлягало знесенню. І запевняє, що багато хто з мешканців, які отримали тут квартири, не проти розібрати його, щоб використати цеглу для своїх потреб. Звісно, якби їм дали на це згоду. А місце під ним використати для дитячого майданчика, адже території для його облаштування тут немає.Ми знайшли підтвердження тому, що ця будівля є аварійною – технічний висновок «НДІПРОЕКТТРЕКОНСТРУКЦІЯ», зроблений у 2012-му році на прохання Іваничівської районної лікарні.Аби проводити цю роботу, потрібне приміщення, куди б людина, яка потребує такої допомоги, могла б прийти, щоб отримати її, насамперед, психологічну, тимчасове житло, поки знайде роботу і почне на себе заробляти.Він вважає, що зараз у цьому закинутому приміщенні влаштовано “притон”, робляться непотрібні речі, які мають більше лякати мешканців, аніж створення такого центру, де все буде під контролем.«Не потрібно боятися людей, які потребують допомоги, бо загалом у житті вони не ізольовані від нас, проживають у чиїхось сім’ях, є чиїмись родичами, сусідами по квартирі чи будинку», – кажеЗа його словами, організація готова привести приміщення у належний стан, придатний для використання. Олександр Довбенко також готовий розповісти усім, кого це цікавить, як працюватиме цей центр.Натомість Оксана Парадуха проти, аби такий заклад був по сусідству і налаштована рішуче відстоювати свою позицію разом із сусідськими сім’ями.

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