«PremierCity» дарує жінкам сертифікати у фітнес-клуб
07 березень, 17:23
Кінотеатр «PremierCity» підготував чудові подарунки до свята весни і краси.
Усі, хто придбає квиток в кіно 8 березня гарантовано отримають сертифікати на заняття у фітнес-клубі FitCurves.
Весна – час жінок та оновлення. Саме тому кінотеатр «PremierCity» разом з фітнес-клубом FitCurves вирішили привітати милих дам. Так, 8 березня, при придбанні квитка у кіно жінки гарантовано отримають сертифікат на консультацію тренера та безкоштовне заняття у клубі.
Можливо, саме це стане мотивацією до весняних змін та подарує можливість стати здоровішою і щасливішою.
Тож, усіх лучанок та гостей міста запрошують на кіноперегляд у «PremierCity», а в бонус – безкоштовні тренування у фітнес-клубі.
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Усі, хто придбає квиток в кіно 8 березня гарантовано отримають сертифікати на заняття у фітнес-клубі FitCurves.
Весна – час жінок та оновлення. Саме тому кінотеатр «PremierCity» разом з фітнес-клубом FitCurves вирішили привітати милих дам. Так, 8 березня, при придбанні квитка у кіно жінки гарантовано отримають сертифікат на консультацію тренера та безкоштовне заняття у клубі.
Можливо, саме це стане мотивацією до весняних змін та подарує можливість стати здоровішою і щасливішою.
Тож, усіх лучанок та гостей міста запрошують на кіноперегляд у «PremierCity», а в бонус – безкоштовні тренування у фітнес-клубі.
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