У Бельгії чоловіка оштрафували за сексизм на 3 тисячі євро





Про це повідомляє



Бельгієць порушив правила дорожнього руху, а після зауваження почав ображати офіцерку.



«Закрий рот, я не розмовляю з жінками, адже офіцер поліції - робота не для жінок», — заявив чоловік працівниці міліції під час арешту. Офіцерка заарештувала його і подала обвинувачення.



Чоловік не прибув до суду на розгляд справи. Його оштрафували на 3 000 євро. Якщо він не виплатить штраф, то сяде на місяць у в'язницю.



Закон про неприпустимість сексизму у Бельгії ухвалили в 2014 році, але до 2018 року нікого не визнавали винним в його порушенні.



Згідно з законом, сексизмом визнають слова або дії, що демонструють неповагу й грунтуються на статевій приналежності людини. Порушення закону може привести до тюремного ув'язнення на строк до одного року та штрафу в розмірі до 10 000 євро.



Нагадаємо, виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун закликала не вітати її з 8 березня та боротися з гендерною дискримінацією.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Суд Брюсселя засудив чоловіка за сексистську репліку, сказану поліцейській у громадському місці. Його оштрафували на 3000 євро.Про це повідомляє «Громадське» з посиланням на «The New York Times».Бельгієць порушив правила дорожнього руху, а після зауваження почав ображати офіцерку.«Закрий рот, я не розмовляю з жінками, адже офіцер поліції - робота не для жінок», — заявив чоловік працівниці міліції під час арешту. Офіцерка заарештувала його і подала обвинувачення.Чоловік не прибув до суду на розгляд справи. Його оштрафували на 3 000 євро. Якщо він не виплатить штраф, то сяде на місяць у в'язницю.Закон про неприпустимість сексизму у Бельгії ухвалили в 2014 році, але до 2018 року нікого не визнавали винним в його порушенні.Згідно з законом, сексизмом визнають слова або дії, що демонструють неповагу й грунтуються на статевій приналежності людини. Порушення закону може привести до тюремного ув'язнення на строк до одного року та штрафу в розмірі до 10 000 євро.Нагадаємо, виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун закликала не вітати її з 8 березня та боротися з гендерною дискримінацією.

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