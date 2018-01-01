На Волині розшукують китайця, який переховується від слідства





Про це інформує Любомльський ВП ГУНП у Волинській області, - пише



Фунтсок Кенпа (1984-го року народження), уродженець та житель Китайської Народної Республіки, тимчасово зареєстрований в Одесі.



Не працює, одружений, раніше не судимий.



Наразі він переховується від слідства, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та є підозрюваним з кримінального провадженню, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України.



Прикмети: на вигляд 27-30 років, середня статура тіла, на зріст 170-172 см, плечі опущені, обличчя по формі прямокутне, брови прямої форми, рот середній, губи великі, очі карі, підборіддя вертикальне, волосся пряме та темне.



У разі отримання будь-якої інформації стосовно можливого місця перебування Фунтсок Кенпа, просять терміново повідомити за адресою: 44300, м. Любомль, вул. Володимирська, 3. Контактні телефони: (03377) 2-45-52, 2-47-32.





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