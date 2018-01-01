На Волині розшукують китайця, який переховується від слідства
Сьогодні, 11:25
Жителя Китайської Народної Республіки, який тимчасово зареєстрований в місті Одеса, переховується від слідства.
Про це інформує Любомльський ВП ГУНП у Волинській області, - пише Кордон.
Фунтсок Кенпа (1984-го року народження), уродженець та житель Китайської Народної Республіки, тимчасово зареєстрований в Одесі.
Не працює, одружений, раніше не судимий.
Наразі він переховується від слідства, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та є підозрюваним з кримінального провадженню, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України.
Прикмети: на вигляд 27-30 років, середня статура тіла, на зріст 170-172 см, плечі опущені, обличчя по формі прямокутне, брови прямої форми, рот середній, губи великі, очі карі, підборіддя вертикальне, волосся пряме та темне.
У разі отримання будь-якої інформації стосовно можливого місця перебування Фунтсок Кенпа, просять терміново повідомити за адресою: 44300, м. Любомль, вул. Володимирська, 3. Контактні телефони: (03377) 2-45-52, 2-47-32.
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Про це інформує Любомльський ВП ГУНП у Волинській області, - пише Кордон.
Фунтсок Кенпа (1984-го року народження), уродженець та житель Китайської Народної Республіки, тимчасово зареєстрований в Одесі.
Не працює, одружений, раніше не судимий.
Наразі він переховується від слідства, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та є підозрюваним з кримінального провадженню, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України.
Прикмети: на вигляд 27-30 років, середня статура тіла, на зріст 170-172 см, плечі опущені, обличчя по формі прямокутне, брови прямої форми, рот середній, губи великі, очі карі, підборіддя вертикальне, волосся пряме та темне.
У разі отримання будь-якої інформації стосовно можливого місця перебування Фунтсок Кенпа, просять терміново повідомити за адресою: 44300, м. Любомль, вул. Володимирська, 3. Контактні телефони: (03377) 2-45-52, 2-47-32.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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