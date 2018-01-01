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У Луцьку незаконно розмістили низку рекламних банерів

У Луцьку незаконно розмістили низку рекламних банерів
У Луцьку демонтують рекламу, яку розмістили на території міста без дозволів.

Про це стало відомо 7 березня під час засідання виконкому.

Зокрема на проспекті Соборності, 6 на фасаді будинку наклеїли три рекламних щити та п'ять банерів на вікнах із сюжетом «Наш Край». Власником вказаних рекламних конструкцій є товариство з обмеженою відповідальністю «Арго-Р».

На вулиці Липинського, 2Б на фасаді будинку розмістили один банер та два рекламних щити з сюжетом «Наш Край». Власником цих рекламних конструкцій є приватне підприємство «Профіт Сторс».

На проспекті Відродження, 5 на вікнах наклеїли 11 банерів, де зображені продукти. Власником вказаних рекламних конструкцій є фізична-особа підприємець Олександр Ольшевський. Інспектори КП «Луцькреклама» склали на порушників акти на надіслали листи, щоб ті прибрали рекламу, однак вони проігнорували вимоги. Відтак всю рекламу демонтують.

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Теги: виконком, реклама
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