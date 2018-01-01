У Луцьку незаконно розмістили низку рекламних банерів

У Луцьку демонтують рекламу, яку розмістили на території міста без дозволів.Про це стало відомо 7 березня під час засідання виконкому.Зокрема на проспекті Соборності, 6 на фасаді будинку наклеїли три рекламних щити та п'ять банерів на вікнах із сюжетом «Наш Край». Власником вказаних рекламних конструкцій є товариство з обмеженою відповідальністю «Арго-Р».На вулиці Липинського, 2Б на фасаді будинку розмістили один банер та два рекламних щити з сюжетом «Наш Край». Власником цих рекламних конструкцій є приватне підприємство «Профіт Сторс».На проспекті Відродження, 5 на вікнах наклеїли 11 банерів, де зображені продукти. Власником вказаних рекламних конструкцій є фізична-особа підприємець Олександр Ольшевський. Інспектори КП «Луцькреклама» склали на порушників акти на надіслали листи, щоб ті прибрали рекламу, однак вони проігнорували вимоги. Відтак всю рекламу демонтують.