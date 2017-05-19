Священнослужителя зловили з грішми, які він перевозив до Москви
Сьогодні, 11:40
Іподиякон митрополита Павла (Лебедя), намісника Києво-Печерської лаври, намагався нелегально перевезти 65 тисяч доларів до Росії.
Про це повідомив сайт Волинської єпархії УПЦ КП з посиланням на Religionpravda.com.ua.
Серафима Никитюка було затримано на Сумщині під час проходження митного контролю. Для перевезення такої суми потягом «Київ–Москва» лавра орендувала цілий вагон.
За даними «Релігійної правди», яка посилається на джерело в УПЦ (МП), іподиякон діяв нібито за вказівкою керівництва, гроші отримав у церковній лавці, аби доправити до Москви, в Патріархію. Хоча сам клірик стверджує: збирався закупити церковні товари.
До речі, теперішній намісник Києво-Печерської лаври владика Павло став священиком, а пізніше й ченцем у Луцькому кафедральному соборі Святої Трійці (1988–1989 рр.).
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Про це повідомив сайт Волинської єпархії УПЦ КП з посиланням на Religionpravda.com.ua.
Серафима Никитюка було затримано на Сумщині під час проходження митного контролю. Для перевезення такої суми потягом «Київ–Москва» лавра орендувала цілий вагон.
За даними «Релігійної правди», яка посилається на джерело в УПЦ (МП), іподиякон діяв нібито за вказівкою керівництва, гроші отримав у церковній лавці, аби доправити до Москви, в Патріархію. Хоча сам клірик стверджує: збирався закупити церковні товари.
До речі, теперішній намісник Києво-Печерської лаври владика Павло став священиком, а пізніше й ченцем у Луцькому кафедральному соборі Святої Трійці (1988–1989 рр.).
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