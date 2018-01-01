Оформити допомогу при народжені дитини можна не виходячи з дому*
07 березень, 19:10
Із минулого року батьки мають змогу подавати документи для призначення допомоги через Інтернет без необхідності особистого відвідування районного управління соціального захисту населення.
Таку можливість дають електронні сервіси «ПриватБанку», - повідомляє прес-служба установи.
Онлайн-подачу документів на призначення допомоги батьки зможуть здійснити на офіційному сайті Міністерства соціальної політики за допомогою сервісу «Електронно-цифровий підпис» (ЕЦП), який безкоштовно надає «ПриватБанк». Замовити сертифікат з ЕЦП можна в Інтернет-банку «Приват24»: розділ “Усі послуги” > “Бізнес” > “Електронний цифровий підпис” > “Замовити, додати сертифікат”.
Зауважимо, що соціальна картка у «ПриватБанку» безкоштовна. Її можна оформити у будь-якому відділенні «ПриватБанку» на Волині. Процес оформлення займає кілька хвилин. А кошти на картку будуть надходити одразу в момент їхнього нарахування органом соціального захисту.
До слова, соціальна картка дозволяє користуватись і програмою лояльності «ПриватБанку» «Бонус Плюс». Розраховуючись карткою у мережі закладів «Бонус Плюс», батьки повертатимуть від 1 до 20% від суми покупки, якими зможуть оплатити наступні витрати.
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Таку можливість дають електронні сервіси «ПриватБанку», - повідомляє прес-служба установи.
Онлайн-подачу документів на призначення допомоги батьки зможуть здійснити на офіційному сайті Міністерства соціальної політики за допомогою сервісу «Електронно-цифровий підпис» (ЕЦП), який безкоштовно надає «ПриватБанк». Замовити сертифікат з ЕЦП можна в Інтернет-банку «Приват24»: розділ “Усі послуги” > “Бізнес” > “Електронний цифровий підпис” > “Замовити, додати сертифікат”.
Зауважимо, що соціальна картка у «ПриватБанку» безкоштовна. Її можна оформити у будь-якому відділенні «ПриватБанку» на Волині. Процес оформлення займає кілька хвилин. А кошти на картку будуть надходити одразу в момент їхнього нарахування органом соціального захисту.
До слова, соціальна картка дозволяє користуватись і програмою лояльності «ПриватБанку» «Бонус Плюс». Розраховуючись карткою у мережі закладів «Бонус Плюс», батьки повертатимуть від 1 до 20% від суми покупки, якими зможуть оплатити наступні витрати.
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