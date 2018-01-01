вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Оформити допомогу при народжені дитини можна не виходячи з дому*

Оформити допомогу при народжені дитини можна не виходячи з дому*
Із минулого року батьки мають змогу подавати документи для призначення допомоги через Інтернет без необхідності особистого відвідування районного управління соціального захисту населення.

Таку можливість дають електронні сервіси «ПриватБанку», - повідомляє прес-служба установи.

Онлайн-подачу документів на призначення допомоги батьки зможуть здійснити на офіційному сайті Міністерства соціальної політики за допомогою сервісу «Електронно-цифровий підпис» (ЕЦП), який безкоштовно надає «ПриватБанк». Замовити сертифікат з ЕЦП можна в Інтернет-банку «Приват24»: розділ “Усі послуги” > “Бізнес” > “Електронний цифровий підпис” > “Замовити, додати сертифікат”.

Зауважимо, що соціальна картка у «ПриватБанку» безкоштовна. Її можна оформити у будь-якому відділенні «ПриватБанку» на Волині. Процес оформлення займає кілька хвилин. А кошти на картку будуть надходити одразу в момент їхнього нарахування органом соціального захисту.

До слова, соціальна картка дозволяє користуватись і програмою лояльності «ПриватБанку» «Бонус Плюс». Розраховуючись карткою у мережі закладів «Бонус Плюс», батьки повертатимуть від 1 до 20% від суми покупки, якими зможуть оплатити наступні витрати.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Приват банк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Луцький депутат, який оскандалився з «Егоїстом», пересів на елітне авто
Ця структура приносить найбільше шкоди Луцьку, – експерт про «УКРОП»
Чому проект про здорожчання проїзду в Луцьку опублікували на старому сайті міськради
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 8 березня
07 березень, 20:00
У «ПортCity» - святковий ярмарок
07 березень, 19:32
Оформити допомогу при народжені дитини можна не виходячи з дому*
07 березень, 19:10
«Укропівська» влада не вирішить належним чином питання Старого ринку, - Григоренко
07 березень, 18:51
В Україні оновили «чорний список» російських артистів
07 березень, 18:32
Схожі новини
У святкові дні «ПриватБанк» обслуговуватиме клієнтів у режимі 24/7* У святкові дні «ПриватБанк» обслуговуватиме клієнтів у режимі 24/7*
06 березень, 19:38
Постраждалі у харківській ДТП отримали благодійну допомогу фонду «Допомагати просто!»* Постраждалі у харківській ДТП отримали благодійну допомогу фонду «Допомагати просто!»*
23 лютий, 19:58
«ПриватБанк» за рік видав малому бізнесу 3 мільярди* «ПриватБанк» за рік видав малому бізнесу 3 мільярди*
21 лютий, 20:07
«ПриватБанк» домігся видалення фішингового додатка з Google Play* «ПриватБанк» домігся видалення фішингового додатка з Google Play*
20 лютий, 19:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Шацьку буде фестиваль пончиків
07 березень, 16:33
 1
Добрі справи: лучани всім миром допомагають бідній родині
Сьогодні, 00:51
 0
На Волині з’явиться перша вірменська церква
Сьогодні, 00:16
 0
8 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
На водоймі біля Луцька зимували сотня лебедів
07 березень, 23:08
 0
Медіа
відео
1/8