У «ПортCity» - святковий ярмарок

Торгово-розважальний центр «ПортCity», спільно з благодійним проектом «Меценати для солдата», організували благодійний весняний ярмарок.Придбати вироби ручної роботи можна на першому поверсі ТРЦ 7-8 березня.Усіх, хто ще не придбав подарунки для коханих та рідних жінок, запрошують на благодійний весняний ярмарок у «ПортCity». Спільно з «Меценатами для солдатів» організували проект на підтримку дітей Небесного легіону.Чимало майстрів представили свої вироби на ярмарку. Серед них – текстильні іграшки, мило, печиво та багато іншого. Звісно, що усі вироби – ручної роботи.Тож обрати подарунки до свята можна 7-8 березня на першому поверсі ТРЦ.