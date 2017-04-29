У «ПортCity» - святковий ярмарок
07 березень, 19:32
Торгово-розважальний центр «ПортCity», спільно з благодійним проектом «Меценати для солдата», організували благодійний весняний ярмарок.
Придбати вироби ручної роботи можна на першому поверсі ТРЦ 7-8 березня.
Усіх, хто ще не придбав подарунки для коханих та рідних жінок, запрошують на благодійний весняний ярмарок у «ПортCity». Спільно з «Меценатами для солдатів» організували проект на підтримку дітей Небесного легіону.
Чимало майстрів представили свої вироби на ярмарку. Серед них – текстильні іграшки, мило, печиво та багато іншого. Звісно, що усі вироби – ручної роботи.
Тож обрати подарунки до свята можна 7-8 березня на першому поверсі ТРЦ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Придбати вироби ручної роботи можна на першому поверсі ТРЦ 7-8 березня.
Усіх, хто ще не придбав подарунки для коханих та рідних жінок, запрошують на благодійний весняний ярмарок у «ПортCity». Спільно з «Меценатами для солдатів» організували проект на підтримку дітей Небесного легіону.
Чимало майстрів представили свої вироби на ярмарку. Серед них – текстильні іграшки, мило, печиво та багато іншого. Звісно, що усі вироби – ручної роботи.
Тож обрати подарунки до свята можна 7-8 березня на першому поверсі ТРЦ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Збройні сили отримають партію модернізованих танків Т-84
07 березень, 20:13
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 8 березня
07 березень, 20:00
У «ПортCity» - святковий ярмарок
07 березень, 19:32
Оформити допомогу при народжені дитини можна не виходячи з дому*
07 березень, 19:10
«Укропівська» влада не вирішить належним чином питання Старого ринку, - Григоренко
07 березень, 18:51
Медіа