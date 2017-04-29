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У «ПортCity» - святковий ярмарок

У «ПортCity» - святковий ярмарок
Торгово-розважальний центр «ПортCity», спільно з благодійним проектом «Меценати для солдата», організували благодійний весняний ярмарок.

Придбати вироби ручної роботи можна на першому поверсі ТРЦ 7-8 березня.

Усіх, хто ще не придбав подарунки для коханих та рідних жінок, запрошують на благодійний весняний ярмарок у «ПортCity». Спільно з «Меценатами для солдатів» організували проект на підтримку дітей Небесного легіону.

Чимало майстрів представили свої вироби на ярмарку. Серед них – текстильні іграшки, мило, печиво та багато іншого. Звісно, що усі вироби – ручної роботи.

Тож обрати подарунки до свята можна 7-8 березня на першому поверсі ТРЦ.

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Теги: ПортCity, Меценати для солдата, Діти небесного легіону
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