У РЦ «Промінь» - концерт Vivienne Mort

Радісна новина для поціновувачів якісної української музики - Vivienne Mort вирушають у всеукраїнський тур на підтримку нового повноформатного альбому «Досвід».Луцьк почує гурт 27 квітня у РЦ «Промінь».Глибокі змістовні тексти, сміливий відвертий стиль виконання, справжня краса музики, проникливий ніжний голос та артистизм вокалістки роблять кожен концерт Vivienne Mort – унікальним, а сильний емоційний зв'язок між артисткою та слухачем надовго лишається в пам'яті яскравим спогадом і важливим досвідом.Сьогодні творчість Vivienne Mort люблять та тепло сприймають не тільки в Україні, а й за кордоном, зокрема у Польщі, де гурт мав три концертні тури.На живих концертах гурт активно співпрацює з художником по світлу Максимом Заком, який уважно вслуховується в драматургію кожного треку і посилює ефект театральності, яким славляться виступи Vivienne Mort.«Хочеш, щоб навколо всі любили, були вільні та щасливі – дай їм приклад. Це і буде твій досвід», - коротко прокоментувала вихід нового лонгплею вокалісткаНа їхні концерти приходять, щоб позбутися зайвих сліз, зайвих слів, відчути себе знову чесним з собою і почути, що все буде добре.Квитки можна придбати на сайті: promin.lutsk.ua або у касах РЦ «Промінь».Довідка: +380 (68) 525 90 09.