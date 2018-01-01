У РЦ «Промінь» - концерт Vivienne Mort
09 березень, 19:04
Радісна новина для поціновувачів якісної української музики - Vivienne Mort вирушають у всеукраїнський тур на підтримку нового повноформатного альбому «Досвід».
Луцьк почує гурт 27 квітня у РЦ «Промінь».
Глибокі змістовні тексти, сміливий відвертий стиль виконання, справжня краса музики, проникливий ніжний голос та артистизм вокалістки роблять кожен концерт Vivienne Mort – унікальним, а сильний емоційний зв'язок між артисткою та слухачем надовго лишається в пам'яті яскравим спогадом і важливим досвідом.
Сьогодні творчість Vivienne Mort люблять та тепло сприймають не тільки в Україні, а й за кордоном, зокрема у Польщі, де гурт мав три концертні тури.
На живих концертах гурт активно співпрацює з художником по світлу Максимом Заком, який уважно вслуховується в драматургію кожного треку і посилює ефект театральності, яким славляться виступи Vivienne Mort.
«Хочеш, щоб навколо всі любили, були вільні та щасливі – дай їм приклад. Це і буде твій досвід», - коротко прокоментувала вихід нового лонгплею вокалістка Даніела Заюшкіна.
На їхні концерти приходять, щоб позбутися зайвих сліз, зайвих слів, відчути себе знову чесним з собою і почути, що все буде добре.
Квитки можна придбати на сайті: promin.lutsk.ua або у касах РЦ «Промінь».
Довідка: +380 (68) 525 90 09.
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Луцьк почує гурт 27 квітня у РЦ «Промінь».
Глибокі змістовні тексти, сміливий відвертий стиль виконання, справжня краса музики, проникливий ніжний голос та артистизм вокалістки роблять кожен концерт Vivienne Mort – унікальним, а сильний емоційний зв'язок між артисткою та слухачем надовго лишається в пам'яті яскравим спогадом і важливим досвідом.
Сьогодні творчість Vivienne Mort люблять та тепло сприймають не тільки в Україні, а й за кордоном, зокрема у Польщі, де гурт мав три концертні тури.
На живих концертах гурт активно співпрацює з художником по світлу Максимом Заком, який уважно вслуховується в драматургію кожного треку і посилює ефект театральності, яким славляться виступи Vivienne Mort.
«Хочеш, щоб навколо всі любили, були вільні та щасливі – дай їм приклад. Це і буде твій досвід», - коротко прокоментувала вихід нового лонгплею вокалістка Даніела Заюшкіна.
На їхні концерти приходять, щоб позбутися зайвих сліз, зайвих слів, відчути себе знову чесним з собою і почути, що все буде добре.
Квитки можна придбати на сайті: promin.lutsk.ua або у касах РЦ «Промінь».
Довідка: +380 (68) 525 90 09.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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