Куди піти у вихідні в Луцьку: 8-11 березня

На вихідних у Луцьку постійно відбувається багато заходів, які можна відвідати з коханими, друзями або родиною, аби повеселитись, дізнатись щось нове та просто відпочити.підготувало для вас підбірку заходів, які допоможуть «перезарядити батарейки» після робочого тижня.прогулянка ЛуцькомЛуцький замок15:00КП «Центр туристичної інформації та послуг кличе на чергову прогулянку дивовижним містом Луцьком.«Цього разу тематично говоритимемо про жіноцтво. І хоча, впевнені й переконані, що то велика несправедливість – згадувати про чарівних панянок лиш в один день, – розповімо цікаві речі про значимих дівчат і жінок для Луцька. Що повʼязувало відомих українок з нашим містом? Хто тут кохав і створював сімʼї, а кому Лучеськ дарував натхнення й наснагу творити? Про все це почуєте, завітавши на нашу екскурсію. Стартуємо від Луцького замку», - кажуть організатори.концертПалац культури Луцька16:00виступ Волинського народного хоруInnerspace. Простір для роботи, творчості та відпочинку17:00запрошують насолоджуватись життям, мріяти, обмінюватись подарунками, насолоджуватися піснями, музикою. Детальна інформація за телефоном: (050) 673 63 34, Маринашоупоблизу гіпермаркету «Там Там»8-9 березня о 17:30, 10-11 березня – о 12:00; 15:00виступатимуть артисти з України, Латинської Америки і навіть Африки. Впродовж 2 годин артисти показуватимуть надзвичайні номери, а родзинкою програми стануть мотокаскадери з Бразилії.концертВолинський обласний академічний музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка18:00вечіркадитячий розважальний центр «Figli Migli»18:00Арт-кафе «Стоп-Кадр19:00святкування дня весни і кохання на романтичній вечірці. Найкращі вітання, жартівливі конкурси та подарунки для прекрасних леді від енергійних ведучих Black Ukrainets та Інни Мархевки. Гарний настрій створюватиме чоловічий квартет «Luciano». Також, для всіх гостей вечора – гаряче еротик-шоу від «Boy&Girl». А драйвових емоцій вечірці на честь жінок додасть запальна дискотека від Dj Adekvat & Dasha Voice.Театральний майдан10:00Вперше у Луцьку за підтримки департаменту сім’ї, молоді та спорту Луцької міської ради відбудеться благодійний ді-джей парад NON-STOP. Усі зібрані кошти будуть передані ВОГО «Даун-синдром». Детальна інформація – 0994846793.мистецьке святопроспект Волі, біля пам’ятника Т.Шевченкові11:00літературно-музичне святоБібліотека-філія №3 для дітей13:00тематичний західВолинський академічний обласний українськиймузично-драматичний театр імені Т. Шевченка13:00Молодіжний центр Волині, Градний узвіз, 5/214:00Хто хоче поїхати на Європейський фестиваль ідей?Приходь 9 березня в Молодіжний центр Волині і дізнайся, як отримати стипендію та стати учасником Європейського Форуму Альпбах, що відбудеться в серпні в Австрії.Європейський Форум Альпбах – це одна з найстаріших дискусійних платформ у Європі. Щороку у Форумі беруть участь більше чотирьох тисяч учасників із понад 70 країн світу. Захід об’єднує політиків, вчених, бізнесменів і студентів зі всього світу, щоб обговорювати і створювати нові ідеї для вирішення європейських та глобальних проблем. Форум відбувається з 1945 року у селищі Альпбах (Тіроль, Австрія).В МЦВ відбудеться презентація Європейського Форуму Альпбах та стипендіальної програми для участі в ньому.Її проведе Дмитро Воюта, президент громадської організації «Київська ініціативна група Альпбаха», учасник Європейського Форуму Альпбах у 2015, 2016 та 2017 рр.На презентації Ви дізнаєтесь:- що таке Європейський Форум Альпбаха, у якому форматі він проходить та з яких заходів складається;- як зробити селфі з президентом Австрії та яке відношення має наймолодший європейський глава Уряду до Форуму;- чому Форум це найкраще місце для реалізації власного потенціалу, розвитку професійних навиків, практики англійської або німецької мови;- чи допоможе Форум при вступі до іноземних навчальних закладів, пошуку роботи у міжнародних компаніях;- як отримати стипендію Європейського Форуму Алпьбаха, та які є види стипендій;- правила підготовки конкурентної аплікаційної форми та успішного проходження конкурсного відбору;- як підготуватися до участі у Європейському Форумі Альпбах.У 2018 році він проходитиме з 15 по 31 серпня. Попередня програма доступна за посиланням - https://www.alpbach.org/en/forum/forum2018/.ГО «КІГА» з 2012 року представляє в Україні Європейський Форум Альпбаха, є асоційованим членом Форуму та частиною глобальної мережі Forum Alpbach Network, що обєднує ініціативні групи та клуби з більше, ніж 20 країн світу.Innerspace. Простір для роботи, творчості та відпочинку14:30Хороша можливість придбати цікавий та якісний одяг віднайсвітліших людей міста. Як зазначають організатори, цього разу ви побачите в продажі різний одяг, багато смачного, іграшки.трансформаційна граInnerspace. Простір для роботи, творчості та відпочинку17:00Ця гра, ніби дзеркало, дає можливості зазирнути у найпотаємніші куточки твоєї душі, та знайти відповіді на найважливі, з точки зору душі, запитання: Що є твоїм особистим Скарбом? Що надасть тобі сили рухатись далі та наповнить твоє життя світлом, радістю та відчуттям повноти життя? Кохання? Професія? Діти? Бізнес? Творчість? Служіння? Але як саме? У якій формі?Гра триває 3 години. Ведучі гри: Сергій Ткаченко, практичний психолог-консультант, бізнес-тренер, співавтор гри, ведучий психологічного клубу «Wake up», тренінговий центр «EGO», м. Луцьк, та Тетяна Могилецька, коуч, співавтор гри, тренер по практичним та психофізіологічним навикам водіння авто. Детальна інформація та попередній запис за телефоном:(050) 673 63 34.виставаВолинський обласний академічний музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка18:00французька комедія, вистава йде без антрактуприміщення спортивного залу Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою ( вул. Гулака-Артемовського, 13А)10:00Програма вишколу :- Самозахист і алгоритми психологічного спротиву під час нападу- Система оборони від нападу із застосуванням вогнепальної та холодної зброї- Ввідний курс до домедичної допомоги- Основи поводження зі зброєюБібліотека ім.Олени Пчілки, вул.Шопена 1115:30Протягом заходу всі охочі зможуть прочитати вірші КобзарявиставаВолинський обласний академічний музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка18:00Поліська рапсодія, драма на дві дії.виставаЛуцький районний будинок культури, вул. Ковельська, 5619:00театр «ГаРмИдЕр» запрошує переглянути історію про Любов і Любов «Гра Долі або Доля Гри» за мотивами п’єси культового Івана Вирипаєва «Валентинів день». Ця історія є продовженням популярної мелодрами за п’єсою Михайла Рощина «Валентин і Валентина». От тільки від мелодрами у виставі залишилося мало.«В одній комунальній квартирі живуть дві 60-літні жінки. Вони люблять одного чоловіка, який… помер 20 років тому. Час у цьому домі живе за своїми законами, що позбавлені будь-якої логіки. Між реальним життям і уявою стерта навіть умовна межа. абсолютно незрозуміло — все це „доля гри“ чи таки „гра долі“?»У гармидерівському перекладі українською використання суржику є частиною художнього задуму.Вхід: 30 грн. Квитки можна придбати за адресою: вул. Паркова, 5, «Innerspace. Простір для роботи, творчості та відпочинку», з 11:00 до 21:00. А в день показу вистави — за адресою театру з 18:00. Довідки: 099-740-02-76Пивний клуб «Кораблик – Оболонь»21:00Вперше в Луцьку представники нового стилю «c`Kor» - «Le Cœur» (з французької - серце) - Гурт, який об'єднав в собі музикантів з п'яти країн - Конго, Мексики, Ірану, України і Еквадору, тому її музика має певний шарм, а пісні звучать багатьма мовами: англійською, іспанською, французькою, українською, лингала і суахілі.спортивний майданчик гімназії № 2110:00заряд енергії на весь тижденьвиставаВолинський академічний обласний театр ляльок12:00Вистава для дітей з трьох років тривалістю 60 хвилин, з антрактомвиставаВолинський обласний академічний музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка12:00мюзикл для дітей на дві діїконцертВолинський обласний академічний музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка18:00танціПивний клуб «Кораблик – Оболонь»21:00танці під круті та улюблені пісні правильних радіостанцій. Лунатимуть хіти з музичної бібліотеки клубу зі своїми вітаннями в «ефірі», хорошою «погодою», але без релкамитрилер, драма, кримінал, детектив«Premier City»16:20; 21:20Історія одного з найгучніших скандалів 20 століття. У Римі злочинці в масках викрадають онука Жана Пола Ґетті - найбагатшої людини світу, відомого своєю маніакальною скупістю. До загального шоку, Ґетті відмовляється платити викуп, незважаючи на всі благання Ґейл, матері дитини, якій ніякі багатства не замінять сина. Час спливає, вимоги бандитів стають дедалі жорсткішими, і єдиною надією на порятунок підлітка стає Флетчер Чейс, таємничий співробітник служби безпеки самого Ґетті.трилер«Premier City»14:35; 19:00; 22:00«Червоний горобець» з Дженніфер Лоуренс у головній ролі.Домініку Єгорову (Дженніфер Лоуренс) проти її волі вербують до російської секретної служби у якості «горобця» - професйної звабниці. Домініка вчиться використовувати своє тіло в якості зброї, але прагне зберегти почуття власної гідності під час проходження цього принизливого вишколу. Перетворившись на знаряддя несправедливої системи, вона стає одним з найцінніших агентів секретної програми. Її першою ціллю є Нат Неш (Джоел Едгертон), офіцер ЦРУ, відповідальний за проникнення американських «кротів» до російської розвідки. Між двома молодими людьми зав’язуються складні стосунки - переплетіння взаємного потягу та омани, які ставлять під загрозу їхню кар’єру, світогляд та безпеку обох держав. Фільм знято за романом колишнього офіцера ЦРУ Джейсона Меттьюза «Червоний горобець». Чергова поява Дженніфер Лоуренс у фільмі режисера Френсіса Лоуренса (після «Голодних Ігор»).анімація, комедія, пригоди«Premier City»10:10; 12:10; 15:50; 17:40; 19:30Ця дивовижна історія трапилась у чарівному місті Києві – за часів відважних воїнів, прекрасних принцес і могутніх чаклунів. Мандрівний артист Руслан, який мріє стати лицарем, зустрів прекрасну Мілу і закохався в неї, навіть не підозрюючи, що дівчина - донька київського князя. Але щастю закоханих не судилося тривати вічно: злий чаклун Чорномор з’явився в магічному вихорі і на очах Руслана викрав кохану, прагнучи перетворити силу її кохання на власну чаклунську могутність. Не роздумуючи, Руслан рушив у погоню за викраденою принцесою, щоб, здолавши всі перешкоди та небезпеки на своєму шляху, довести, що справжня любов – сильніша за магію.фантастика, фентезі, пригоди, сімейний«Premier City»2D о 10:15; 3D REALD о 12:30; 14:45; 17:00; 19:15; 21:30У центрі сюжету перебуває молода Мег Муррі, батько якої безслідно зник під час наукового експерименту. Після низки таємничих подій вона відправляється на його пошуки разом з однокласником і молодшим кузеном. Їх чекають подорожі в часі і знайомство з дивними світами.фантастика, бойовик, пригоди«Premier City»13:45Молодий африканський принц має захистити свій народ від ворогів, які розривають країну як ззовні, так і зсередини. Настав час одягнути костюм Чорної Пантери.комедія«Premier City»12:40; 19:40; 21:40До рук звичайного працівника супермаркету потрапляє незвичайний піджак, в кишені якого не закінчуються стодоларові купюри. Його життя стає яскравішим за новорічний салют: ресторани, тусівки, дорогі авто і… навіть зустріч з першим коханням. Але «шара» триватиме недовго, бо на піджак вже полюють його справжні господарі – серйозні хлопці.трилер, драма, біографія, історія«Premier City»11:20До редакції Washington Post потрапляють секретні документи Міністерства оборони США. Газетярі розуміють – уряд приховував від народу достовірну інформацію про війну у В'єтнамі. Та опублікувавши матеріали, вони поставлять на карту власну кар'єру і безпеку. Чи зважаться журналісти відкрити доступ до правди?жахи, бойовик, комедія, кримінал, детектив«Premier City»17:30Макс та Енні щотижня влаштовують нічні ігри для друзів. Але одного разу Максів харизматичний брат Брукс організовує загадкову вечірку за участі підставних злочинців та федералів. Тож коли Брукса викрадають, усі вважають це частиною гри… Але коли шестеро гравців вирушають на пошук розгадки, вони починають усвідомлювати, що ані ця «гра», ані викрадення Брукса – не те, чим здаються. Протягом однієї хаотичної ночі друзі заплутуються ще більше, бо кожен крок веде до ще більш несподіваного повороту. Без правил, без підказок, без усвідомлення того, хто ж грає проти них. Це стане або їхньою найвеселішою пригодою, або …кінцем гри.бойовик, трилер«Premier City»10:30Злочинці намагаються організувати пограбування століття – обчистити Монетний двір США, поки на регіон обрушується ураган, найвищої, п’ятої категорії.мультфільм, сімейний«Premier City»14:00Коли Хлої усвідомлює, що садові гноми у її будинку лише здаються неживими, вона стає перед вибором звичайного шкільного життя або захисту світу від істот з іншого виміру.