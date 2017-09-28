Збройні сили отримають партію модернізованих танків Т-84
07 березень, 20:13
ДП Завод ім. Малишева провів ремонт чергової партії Т-84. Бойові машини пройшли процедури перевірки, відновлення або повної заміни всіх основних вузлів і агрегатів.
Завод ім. Малишева і Харківське КБ імені Морозова готують чергову партію основних бойових танків Т-84 для передачі Збройним силам України, - повідомляє «Кореспондент» з посиланням на прес-службу державного концерну Укроборонпром.
Відзначається, що ДП Завод ім. Малишева провів ремонт чергової партії Т-84. Бойові машини пройшли процедури перевірки, відновлення або повної заміни всіх основних вузлів і агрегатів.
«Після цього танки були спрямовані на ХКМБ ім. Морозова, де проходять модернізацію. На Т-84 проводиться заміна електронних систем, у тому числі, встановлюються цифрові захищені радіостанції. Також значну модернізацію проходить прицільний комплекс Т-84», - йдеться в повідомленні.
Після проведення всіх робіт партія Т-84 буде спрямована на випробування, які проходитимуть у присутності представників Міноборони.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЗСУ з 2014 року отримали від Укроборонпрому 18 615 одиниць військової техніки і озброєння, з яких 6 025 - абсолютно нові і модернізовані зразки.
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Завод ім. Малишева і Харківське КБ імені Морозова готують чергову партію основних бойових танків Т-84 для передачі Збройним силам України, - повідомляє «Кореспондент» з посиланням на прес-службу державного концерну Укроборонпром.
Відзначається, що ДП Завод ім. Малишева провів ремонт чергової партії Т-84. Бойові машини пройшли процедури перевірки, відновлення або повної заміни всіх основних вузлів і агрегатів.
«Після цього танки були спрямовані на ХКМБ ім. Морозова, де проходять модернізацію. На Т-84 проводиться заміна електронних систем, у тому числі, встановлюються цифрові захищені радіостанції. Також значну модернізацію проходить прицільний комплекс Т-84», - йдеться в повідомленні.
Після проведення всіх робіт партія Т-84 буде спрямована на випробування, які проходитимуть у присутності представників Міноборони.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЗСУ з 2014 року отримали від Укроборонпрому 18 615 одиниць військової техніки і озброєння, з яких 6 025 - абсолютно нові і модернізовані зразки.
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