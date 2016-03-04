Лучани вшанують пам’ять Тараса Шевченка: план заходів
Сьогодні, 09:33
У зв’язку з відзначенням 204-ї річниці від дня народження Тараса Григоровича Шевченка та 157-ї річниці від дня його смерті у Луцьку відбудеться низка заходів.
Про це інформує прес-служба Луцької міської ради.
Зокрема, 9 березня відбудуться такі заходи:
- 11.00 — акція «Прийди зі своїм «Кобзарем»;
- 12.00 — урочисте покладання квітів до пам'ятника Т.Г.Шевченку на проспекті Волі, мистецьке дійство «Нас єднають думи Кобзаря» ;
- 13.00 — тематичний концерт «Тарасові заповіти» в приміщенні Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка.
10 березня о 09. 40 — громадська хода від Свято-Троїцького кафедрального Собору м. Луцька до до пам'ятника Т.Г.Шевченку на проспекті Волі;
о 10:00 - відбудеться панахида та покладання квітів до пам’ятника Т.Г.Шевченку на проспекті Волі.
Тож усіх лучан запрошують долучитися до вшанування світлої пам’яті безсмертного генія та пророка українського народу Тараса Григоровича Шевченка.
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Про це інформує прес-служба Луцької міської ради.
Зокрема, 9 березня відбудуться такі заходи:
- 11.00 — акція «Прийди зі своїм «Кобзарем»;
- 12.00 — урочисте покладання квітів до пам'ятника Т.Г.Шевченку на проспекті Волі, мистецьке дійство «Нас єднають думи Кобзаря» ;
- 13.00 — тематичний концерт «Тарасові заповіти» в приміщенні Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка.
10 березня о 09. 40 — громадська хода від Свято-Троїцького кафедрального Собору м. Луцька до до пам'ятника Т.Г.Шевченку на проспекті Волі;
о 10:00 - відбудеться панахида та покладання квітів до пам’ятника Т.Г.Шевченку на проспекті Волі.
Тож усіх лучан запрошують долучитися до вшанування світлої пам’яті безсмертного генія та пророка українського народу Тараса Григоровича Шевченка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
"ходу" в Луцьку вже освоїли до деталей!
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