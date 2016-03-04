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Лучани вшанують пам’ять Тараса Шевченка: план заходів

Лучани вшанують пам’ять Тараса Шевченка: план заходів
У зв’язку з відзначенням 204-ї річниці від дня народження Тараса Григоровича Шевченка та 157-ї річниці від дня його смерті у Луцьку відбудеться низка заходів.

Про це інформує прес-служба Луцької міської ради.

Зокрема, 9 березня відбудуться такі заходи:

- 11.00 — акція «Прийди зі своїм «Кобзарем»;

- 12.00 — урочисте покладання квітів до пам'ятника Т.Г.Шевченку на проспекті Волі, мистецьке дійство «Нас єднають думи Кобзаря» ;

- 13.00 — тематичний концерт «Тарасові заповіти» в приміщенні Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка.

10 березня о 09. 40 — громадська хода від Свято-Троїцького кафедрального Собору м. Луцька до до пам'ятника Т.Г.Шевченку на проспекті Волі;

о 10:00 - відбудеться панахида та покладання квітів до пам’ятника Т.Г.Шевченку на проспекті Волі.

Тож усіх лучан запрошують долучитися до вшанування світлої пам’яті безсмертного генія та пророка українського народу Тараса Григоровича Шевченка.




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Теги: вшанування, заходи, Тарас Шевченко
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Коментарі 1
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"ходу" в Луцьку вже освоїли до деталей!
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