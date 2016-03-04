Лучани вшанують пам’ять Тараса Шевченка: план заходів

У зв’язку з відзначенням 204-ї річниці від дня народження Тараса Григоровича Шевченка та 157-ї річниці від дня його смерті у Луцьку відбудеться низка заходів.Про це інформує прес-служба Луцької міської ради.Зокрема, 9 березня відбудуться такі заходи:- 11.00 — акція «Прийди зі своїм «Кобзарем»;- 12.00 — урочисте покладання квітів до пам'ятника Т.Г.Шевченку на проспекті Волі, мистецьке дійство «Нас єднають думи Кобзаря» ;- 13.00 — тематичний концерт «Тарасові заповіти» в приміщенні Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка.10 березня о 09. 40 — громадська хода від Свято-Троїцького кафедрального Собору м. Луцька до до пам'ятника Т.Г.Шевченку на проспекті Волі;о 10:00 - відбудеться панахида та покладання квітів до пам’ятника Т.Г.Шевченку на проспекті Волі.Тож усіх лучан запрошують долучитися до вшанування світлої пам’яті безсмертного генія та пророка українського народу Тараса Григоровича Шевченка.