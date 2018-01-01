Луцька журналістка розкаже, як полюбити біг

В Молодіжному центрі Волині відбудеться ознайомчо-мотиваційна лекція на тему «Як почати бігати в понеділок і не закінчити у вівторок».Проводитиме її луцька журналістка. Вона поділиться досвідом про те, як звичайній людині без спортивного минулого почати бігати.Також журналістка спробує надихнути усіх присутніх на активний спосіб життя і розкаже, як полюбити біг та не нашкодити собі.Зустріч відбудеться у Молодіжному центрі Волині: вул. Градний узвіз, 5.Початок заходу 9 березня о 18:00.