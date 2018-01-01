Луцька журналістка розкаже, як полюбити біг
07 березень, 21:01
В Молодіжному центрі Волині відбудеться ознайомчо-мотиваційна лекція на тему «Як почати бігати в понеділок і не закінчити у вівторок».
Проводитиме її луцька журналістка Тетяна Грішина. Вона поділиться досвідом про те, як звичайній людині без спортивного минулого почати бігати.
Також журналістка спробує надихнути усіх присутніх на активний спосіб життя і розкаже, як полюбити біг та не нашкодити собі.
Зустріч відбудеться у Молодіжному центрі Волині: вул. Градний узвіз, 5.
Початок заходу 9 березня о 18:00.
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Проводитиме її луцька журналістка Тетяна Грішина. Вона поділиться досвідом про те, як звичайній людині без спортивного минулого почати бігати.
Також журналістка спробує надихнути усіх присутніх на активний спосіб життя і розкаже, як полюбити біг та не нашкодити собі.
Зустріч відбудеться у Молодіжному центрі Волині: вул. Градний узвіз, 5.
Початок заходу 9 березня о 18:00.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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