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Лучани скаржаться на обдерті стіни у поліклініці, де нещодавно зробили ремонт

Лучани скаржаться на обдерті стіни у поліклініці, де нещодавно зробили ремонт
У Луцьку місцеві мешканці скаржаться на поліклініку №3, що знаходиться на вулиці Стефанника, де нещодавно зробили ремонт.

Про це написав на онлайн-платформі «Відкрите місто» Василь Ващенко.

Як видно з фото, на стінах обсипалась штукатурка.

"Я в захваті від нового ремонту, який нещодавно був зроблений. Відразу видно - зроблено на совість і на довго... І взагалі чому не зробити сайт поліклініки чи групу у фейсбуці, де б був графік прийому лікарів, це ж не так тяжко", - йдеться у дописі.

Лучани скаржаться на обдерті стіни у поліклініці, де нещодавно зробили ремонт
Лучани скаржаться на обдерті стіни у поліклініці, де нещодавно зробили ремонт
Лучани скаржаться на обдерті стіни у поліклініці, де нещодавно зробили ремонт

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Теги: поліклініка, скарга, лучани
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