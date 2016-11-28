Лучани скаржаться на обдерті стіни у поліклініці, де нещодавно зробили ремонт
07 березень, 18:01
У Луцьку місцеві мешканці скаржаться на поліклініку №3, що знаходиться на вулиці Стефанника, де нещодавно зробили ремонт.
Про це написав на онлайн-платформі «Відкрите місто» Василь Ващенко.
Як видно з фото, на стінах обсипалась штукатурка.
"Я в захваті від нового ремонту, який нещодавно був зроблений. Відразу видно - зроблено на совість і на довго... І взагалі чому не зробити сайт поліклініки чи групу у фейсбуці, де б був графік прийому лікарів, це ж не так тяжко", - йдеться у дописі.
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Про це написав на онлайн-платформі «Відкрите місто» Василь Ващенко.
Як видно з фото, на стінах обсипалась штукатурка.
"Я в захваті від нового ремонту, який нещодавно був зроблений. Відразу видно - зроблено на совість і на довго... І взагалі чому не зробити сайт поліклініки чи групу у фейсбуці, де б був графік прийому лікарів, це ж не так тяжко", - йдеться у дописі.
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