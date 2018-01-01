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Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 8 березня

Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 8 березня
У четвер у Волинській області очікується хмарна погода з проясненнями.

В Луцьку, Маневичах, Любешові, Світязі буде сніжно-дощова погода за даними Sinoptik.ua. У Ковелі, Володимир-Волинському – без опадів. Температура повітря вночі до -1…0 градусів, удень – +7…+9. Вітер південний, західний і південно-західний, 1-4 м/с, погіршення видимості на дорогах до 500 м і менше, замерзання дощу та мокрого снігу на переохолодженій земній поверхні.

У другій половині тижня прогнозується хмарна погода з проясненнями, місцями – мокрий сніг.

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Теги: прогноз, погода, Волинь
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