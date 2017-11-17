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Ігор Лапін став одним з ініціаторів законопроекту щодо українських гастролерів в Росії

Ігор Лапін став одним з ініціаторів законопроекту щодо українських гастролерів в Росії
В парламенті зареєстрували проект закону щодо українських гастролерів в Росії. Так, проект закону № 8085 «Про особливості провадження гастрольно-концертної діяльності особами, які беруть участь у видовищних заходах на території держави-агресора та на тимчасово окупованій території України» був поданий 1 березня цього року.

Серед ініціаторів проекту народний депутат Ігор Лапін, який обирався до Верховної Ради від Луцька, - повідомляє «ВАР».

Народний депутат вважає, що Кремль використовує популярних виконавців для виправдання своєї політики. Окремі виконавці-гастролери публічно підтримали окупацію Криму, чим збурювали дискусії всередині українського суспільства, викликали протести активістів, що провокувало порушення громадського порядку. Лапін зазначає, що цей законопроект має на меті захистити інформаційний простір українського суспільства від гібридних методів Росії.

«На сьогоднішній момент у нас існує низка законів, які регулюють діяльність органів, що займаються національною безпекою. Є поле територіальної безпеки, безпеки громадян – і виник новий рівень безпеки – інформаційна безпеки. В гібридній війні ми суттєво програємо в інформаційному просторі. Цей законопроект націлений на те, щоб протидіяти впливу Росії на український інформаційний простір», – каже нардеп.

Проект закону передбачає, що якщо український громадянин хоче взяти участь в заході на території Росії, то йому тепер треба буде повідомити про це СБУ. Артисту забороняється брати участь у заходах в Криму, в Севастополі, та на території окремих районів Донецької та Луганської областей. Крім того, з гастролерів братиметься податок.

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Теги: Ігор Лапін, нардеп, народний депутат
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