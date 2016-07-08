Президент посмертно нагородив медсестру, яка загинула на Донбасі
07 березень, 17:47
Президент України Петро Порошенко посмертно нагородив орденом "За мужність 3 ступеня" дівчину-медика Сабіну Галицьку, яка загинула в зоні АТО під час обстрілу бойовиків.
Про це Порошенко повідомив під час нагородження жінок-військовослужбовців, - передає УНН.
"За проявлену мужність, доблесть, героїзм, який виявлено сержантом Галицькою Сабіною Станіславівною, за поданням начальника Генштабу, я як Президент, як верховнокомандувач прийняв рішення про нагородження Сабіни орденом "За мужність", - зазначив Порошенко.
Нагороду Галицької отримали мати та батько дівчини.
Нагадаємо, Галицька загинула 20 лютого. Медики потрапили під обстріл бойовиків під час надання медичної допомоги населенню.
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Про це Порошенко повідомив під час нагородження жінок-військовослужбовців, - передає УНН.
"За проявлену мужність, доблесть, героїзм, який виявлено сержантом Галицькою Сабіною Станіславівною, за поданням начальника Генштабу, я як Президент, як верховнокомандувач прийняв рішення про нагородження Сабіни орденом "За мужність", - зазначив Порошенко.
Нагороду Галицької отримали мати та батько дівчини.
Нагадаємо, Галицька загинула 20 лютого. Медики потрапили під обстріл бойовиків під час надання медичної допомоги населенню.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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