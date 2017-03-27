У «ПортCity» – боксерський турнір пам’яті загиблого на Сході волинянина
Сьогодні, 17:39
У Луцьку за підтримки благодійного фонду Степана Івахіва "Патріоти Волині" відбудеться боксерський турнір за участі команд з Польщі і України.
Турнір влаштовують 24 березня в ТРЦ "ПортCity".
Змагання присвячені пам'яті майстра спорту України з боксу, учасника АТО, співробітника Служби безпеки України, капітана Віктора Мандзика. Нагадаємо, 21 березня 2015 року він загинув у місті Волноваха, Донецької області, виконуючи свій професійний обов'язок.
Під час матчу пройде 14 боксерських поєдинків (2 – серед юнаків, 5 – серед юніорів, 3 – серед молоді; 4 – серед чоловіків), участь в яких візьмуть команди КЗ “ДЮСШ № 2 Луцької міської ради” (Україна) та БК “Печера Лева” з міста Зембіце (Польща).
Турнір у Луцьку відбудеться вдруге. Вперше його провели в березні 2017 року. Як це було - дивіться у відео:
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Турнір влаштовують 24 березня в ТРЦ "ПортCity".
Змагання присвячені пам'яті майстра спорту України з боксу, учасника АТО, співробітника Служби безпеки України, капітана Віктора Мандзика. Нагадаємо, 21 березня 2015 року він загинув у місті Волноваха, Донецької області, виконуючи свій професійний обов'язок.
Під час матчу пройде 14 боксерських поєдинків (2 – серед юнаків, 5 – серед юніорів, 3 – серед молоді; 4 – серед чоловіків), участь в яких візьмуть команди КЗ “ДЮСШ № 2 Луцької міської ради” (Україна) та БК “Печера Лева” з міста Зембіце (Польща).
Турнір у Луцьку відбудеться вдруге. Вперше його провели в березні 2017 року. Як це було - дивіться у відео:
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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