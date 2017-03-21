«Укропівська» влада не вирішить належним чином питання Старого ринку, - Григоренко

Сергія Григоренка, влада Луцька не вирішить належним чином проблему Старого ринку.



Про це йшлося 7 березня під час публічної консультації щодо розташування ринку в історичній частині Луцька.



Григоренко розповів, що питання цього ринку не є настільки актуальним, як про це заявляє радник Ігор Поліщук, адже насправді у Луцьку є більш проблемні ринки. Це зокрема автомобільний ринок на Єршова, де підприємці не сплачують за оренду територій. Крім того, там є проблеми з інфраструктурою.



А лучан, на думку експерта, цікавлять більше питання війни, медицина, робочі місця. Проте ті проблеми, які є, треба вирішувати у трикутнику «влада-обспоживспілка-підприємці», оскільки спілці належить багато майна на території Старого ринку, комунікації, підстанції тощо. Він пояснив, чому попередня влада не робила різких кроків щодо Старого ринку і не відмовляла у продовженні оренди.



«Пішовши на конфлікт з облспоживспілкою влада могла б нарізати прямокутні клаптики між цими спорудами», - розповів Григоренко. Він розкритикував дії укропівців у міській раді.



«Дерибан землі хай влада припинить, те що вони показали на останній сесії. Ця влада не вирішить це питання, тому що ми бачимо як вона вирішує

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На думку експерта ГО «Центр розвитку урядування», влада Луцька не вирішить належним чином проблему Старого ринку.Про це йшлося 7 березня під час публічної консультації щодо розташування ринку в історичній частині Луцька.Григоренко розповів, що питання цього ринку не є настільки актуальним, як про це заявляє радник Ігор Поліщук, адже насправді у Луцьку є більш проблемні ринки. Це зокрема автомобільний ринок на Єршова, де підприємці не сплачують за оренду територій. Крім того, там є проблеми з інфраструктурою.А лучан, на думку експерта, цікавлять більше питання війни, медицина, робочі місця. Проте ті проблеми, які є, треба вирішувати у трикутнику «влада-обспоживспілка-підприємці», оскільки спілці належить багато майна на території Старого ринку, комунікації, підстанції тощо. Він пояснив, чому попередня влада не робила різких кроків щодо Старого ринку і не відмовляла у продовженні оренди.«Пішовши на конфлікт з облспоживспілкою влада могла б нарізати прямокутні клаптики між цими спорудами», - розповів Григоренко. Він розкритикував дії укропівців у міській раді.«Дерибан землі хай влада припинить, те що вони показали на останній сесії. Ця влада не вирішить це питання, тому що ми бачимо як вона вирішує питання з рекламістами . Вони будуть тиснути, виганяти підприємців і справа дійде в суди і буде громадський спротив», - додав Григоренко.

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