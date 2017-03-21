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«Укропівська» влада не вирішить належним чином питання Старого ринку, - Григоренко

«Укропівська» влада не вирішить належним чином питання Старого ринку, - Григоренко
На думку експерта ГО «Центр розвитку урядування» Сергія Григоренка, влада Луцька не вирішить належним чином проблему Старого ринку.

Про це йшлося 7 березня під час публічної консультації щодо розташування ринку в історичній частині Луцька.

Григоренко розповів, що питання цього ринку не є настільки актуальним, як про це заявляє радник Ігор Поліщук, адже насправді у Луцьку є більш проблемні ринки. Це зокрема автомобільний ринок на Єршова, де підприємці не сплачують за оренду територій. Крім того, там є проблеми з інфраструктурою.

А лучан, на думку експерта, цікавлять більше питання війни, медицина, робочі місця. Проте ті проблеми, які є, треба вирішувати у трикутнику «влада-обспоживспілка-підприємці», оскільки спілці належить багато майна на території Старого ринку, комунікації, підстанції тощо. Він пояснив, чому попередня влада не робила різких кроків щодо Старого ринку і не відмовляла у продовженні оренди.

«Пішовши на конфлікт з облспоживспілкою влада могла б нарізати прямокутні клаптики між цими спорудами», - розповів Григоренко. Він розкритикував дії укропівців у міській раді.

«Дерибан землі хай влада припинить, те що вони показали на останній сесії. Ця влада не вирішить це питання, тому що ми бачимо як вона вирішує питання з рекламістами. Вони будуть тиснути, виганяти підприємців і справа дійде в суди і буде громадський спротив», - додав Григоренко.

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Теги: Сергій Григоренко, Старий ринок, варте уваги
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Коментарі 4
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ніхто і не збирається вирішувати!
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Ніяка модернізація не врятує ситуацію, тільки перенос, альтернативи немає. А залишити так, сподіваючи на модернізацію, то як був тут бруд, так і буде. Так що, тільки перенос.
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оооо, а григоренко вирішить ))
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Пережили регийони пережили помаранчевопузих пережием и ОКРОП. базар FOREVER
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