«Укропівська» влада не вирішить належним чином питання Старого ринку, - Григоренко
07 березень, 18:51
На думку експерта ГО «Центр розвитку урядування» Сергія Григоренка, влада Луцька не вирішить належним чином проблему Старого ринку.
Про це йшлося 7 березня під час публічної консультації щодо розташування ринку в історичній частині Луцька.
Григоренко розповів, що питання цього ринку не є настільки актуальним, як про це заявляє радник Ігор Поліщук, адже насправді у Луцьку є більш проблемні ринки. Це зокрема автомобільний ринок на Єршова, де підприємці не сплачують за оренду територій. Крім того, там є проблеми з інфраструктурою.
А лучан, на думку експерта, цікавлять більше питання війни, медицина, робочі місця. Проте ті проблеми, які є, треба вирішувати у трикутнику «влада-обспоживспілка-підприємці», оскільки спілці належить багато майна на території Старого ринку, комунікації, підстанції тощо. Він пояснив, чому попередня влада не робила різких кроків щодо Старого ринку і не відмовляла у продовженні оренди.
«Пішовши на конфлікт з облспоживспілкою влада могла б нарізати прямокутні клаптики між цими спорудами», - розповів Григоренко. Він розкритикував дії укропівців у міській раді.
«Дерибан землі хай влада припинить, те що вони показали на останній сесії. Ця влада не вирішить це питання, тому що ми бачимо як вона вирішує питання з рекламістами. Вони будуть тиснути, виганяти підприємців і справа дійде в суди і буде громадський спротив», - додав Григоренко.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося 7 березня під час публічної консультації щодо розташування ринку в історичній частині Луцька.
Григоренко розповів, що питання цього ринку не є настільки актуальним, як про це заявляє радник Ігор Поліщук, адже насправді у Луцьку є більш проблемні ринки. Це зокрема автомобільний ринок на Єршова, де підприємці не сплачують за оренду територій. Крім того, там є проблеми з інфраструктурою.
А лучан, на думку експерта, цікавлять більше питання війни, медицина, робочі місця. Проте ті проблеми, які є, треба вирішувати у трикутнику «влада-обспоживспілка-підприємці», оскільки спілці належить багато майна на території Старого ринку, комунікації, підстанції тощо. Він пояснив, чому попередня влада не робила різких кроків щодо Старого ринку і не відмовляла у продовженні оренди.
«Пішовши на конфлікт з облспоживспілкою влада могла б нарізати прямокутні клаптики між цими спорудами», - розповів Григоренко. Він розкритикував дії укропівців у міській раді.
«Дерибан землі хай влада припинить, те що вони показали на останній сесії. Ця влада не вирішить це питання, тому що ми бачимо як вона вирішує питання з рекламістами. Вони будуть тиснути, виганяти підприємців і справа дійде в суди і буде громадський спротив», - додав Григоренко.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 4
ніхто і не збирається вирішувати!
Ніяка модернізація не врятує ситуацію, тільки перенос, альтернативи немає. А залишити так, сподіваючи на модернізацію, то як був тут бруд, так і буде. Так що, тільки перенос.
оооо, а григоренко вирішить ))
Пережили регийони пережили помаранчевопузих пережием и ОКРОП. базар FOREVER
Останні новини
У «ПортCity» - святковий ярмарок
07 березень, 19:32
Оформити допомогу при народжені дитини можна не виходячи з дому*
07 березень, 19:10
«Укропівська» влада не вирішить належним чином питання Старого ринку, - Григоренко
07 березень, 18:51
В Україні оновили «чорний список» російських артистів
07 березень, 18:32
У мерії Луцька остаточно вирішили долю Старого ринку
07 березень, 18:06
Медіа