У Луцьку колишній зек встромив ніж у горло чоловіку

У Луцьку патрульні в лічені секунди затримали чоловіка, який вдарив ножем у горло іншого громадянина.Про це повідомили в управлінні патрульної поліції Волинської області.Патрульні ввечері 7 березня отримали повідомлення про завдання тілесних ушкоджень на вулиці Привокзальній. Між невідомими особами виник конфлікт, і один чоловік встромив іншому у горло ножа.45-річного потерпілого шпиталізували в реанімацію.49-річного зловмисника затримав екіпаж патрульних, які прибули на виклик.«Ми встановили, що ця особа мала проблеми з законом і недавно вийшла з місць позбавлення волі», - розповів інспектор патрульної поліції ВолиніЗатриманого передали слідчому.