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У Луцьку колишній зек встромив ніж у горло чоловіку

У Луцьку колишній зек встромив ніж у горло чоловіку
У Луцьку патрульні в лічені секунди затримали чоловіка, який вдарив ножем у горло іншого громадянина.

Про це повідомили в управлінні патрульної поліції Волинської області.

Патрульні ввечері 7 березня отримали повідомлення про завдання тілесних ушкоджень на вулиці Привокзальній. Між невідомими особами виник конфлікт, і один чоловік встромив іншому у горло ножа.
45-річного потерпілого шпиталізували в реанімацію.

49-річного зловмисника затримав екіпаж патрульних, які прибули на виклик.

«Ми встановили, що ця особа мала проблеми з законом і недавно вийшла з місць позбавлення волі», - розповів інспектор патрульної поліції Волині Володимир.

Затриманого передали слідчому.


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Теги: патрульні, поліція, Луцьк
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Коментарі 2
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*учару посадити довічно без права відвідування, щоб *ука не наплодив таких самих виблюдків
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зона для моральних калік, як підвищення кваліфікації. це ніяк не виправний заклад.
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