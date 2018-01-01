У Луцьку колишній зек встромив ніж у горло чоловіку
07 березень, 21:23
У Луцьку патрульні в лічені секунди затримали чоловіка, який вдарив ножем у горло іншого громадянина.
Про це повідомили в управлінні патрульної поліції Волинської області.
Патрульні ввечері 7 березня отримали повідомлення про завдання тілесних ушкоджень на вулиці Привокзальній. Між невідомими особами виник конфлікт, і один чоловік встромив іншому у горло ножа.
45-річного потерпілого шпиталізували в реанімацію.
49-річного зловмисника затримав екіпаж патрульних, які прибули на виклик.
«Ми встановили, що ця особа мала проблеми з законом і недавно вийшла з місць позбавлення волі», - розповів інспектор патрульної поліції Волині Володимир.
Затриманого передали слідчому.
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Про це повідомили в управлінні патрульної поліції Волинської області.
Патрульні ввечері 7 березня отримали повідомлення про завдання тілесних ушкоджень на вулиці Привокзальній. Між невідомими особами виник конфлікт, і один чоловік встромив іншому у горло ножа.
45-річного потерпілого шпиталізували в реанімацію.
49-річного зловмисника затримав екіпаж патрульних, які прибули на виклик.
«Ми встановили, що ця особа мала проблеми з законом і недавно вийшла з місць позбавлення волі», - розповів інспектор патрульної поліції Волині Володимир.
Затриманого передали слідчому.
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Коментарі 2
*учару посадити довічно без права відвідування, щоб *ука не наплодив таких самих виблюдків
зона для моральних калік, як підвищення кваліфікації. це ніяк не виправний заклад.
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