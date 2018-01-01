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Через аварію на Грушевського заблокували рух електротранспорту

Через аварію на Грушевського заблокували рух електротранспорту
У Луцьку на проспекті Грушевського автівки, які потрапили у дорожньо-транспортну пригоду, заблокували рух електротранспорту.

Про це повідомив Район.Луцьк.

У синій Volkswagen в'їхав бус, коли він виїжджав з прилеглої території.

Поряд зупинився тролейбус. Через інцидент йому заблокувати рух.

На правому задньому крилі Volkswagen невелика вм'ятина.

На місці працює поліція.


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Теги: ДТП, Луцьк
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