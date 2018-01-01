Через аварію на Грушевського заблокували рух електротранспорту





Про це повідомив



У синій Volkswagen в'їхав бус, коли він виїжджав з прилеглої території.



Поряд зупинився тролейбус. Через інцидент йому заблокувати рух.



На правому задньому крилі Volkswagen невелика вм'ятина.



На місці працює поліція.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на проспекті Грушевського автівки, які потрапили у дорожньо-транспортну пригоду, заблокували рух електротранспорту.Про це повідомив Район.Луцьк У синій Volkswagen в'їхав бус, коли він виїжджав з прилеглої території.Поряд зупинився тролейбус. Через інцидент йому заблокувати рух.На правому задньому крилі Volkswagen невелика вм'ятина.На місці працює поліція.

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