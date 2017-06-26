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Домашня кицька сильно покусала дитину в Луцьку

Домашня кицька сильно покусала дитину в Луцьку
Упродовж двох місяців цього року до Луцької міської клінічної лікарні звернулися понад півсотні пацієнтів, на яких напали чотирилапі улюбленці.

Про це повідомляє ВРД НСТУ.

У Луцьку домашня кицька сильно покусала дитину. А два тижні перед цим інший пухнастик роздер господарю носа.

За два місяці у Луцьку міську клінічну лікарню звернулось більш як півсотні пацієнтів, на яких напали чотирилапі.

Чому пухнастики перетворюються на монстрів – подробиці у сюжеті.



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Теги: тварини, Луцьк
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Коментарі 2
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молодці, що не відцурались кицюні після неприємного інциденту.
Новарчук в ролі експерта - курам на сміх.
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У вас ктця? То я іду до вас я в кошачих знаю толк
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