Домашня кицька сильно покусала дитину в Луцьку





Про це повідомляє



У Луцьку домашня кицька сильно покусала дитину. А два тижні перед цим інший пухнастик роздер господарю носа.



За два місяці у Луцьку міську клінічну лікарню звернулось більш як півсотні пацієнтів, на яких напали чотирилапі.



Чому пухнастики перетворюються на монстрів – подробиці у сюжеті.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Упродовж двох місяців цього року до Луцької міської клінічної лікарні звернулися понад півсотні пацієнтів, на яких напали чотирилапі улюбленці.Про це повідомляє ВРД НСТУ У Луцьку домашня кицька сильно покусала дитину. А два тижні перед цим інший пухнастик роздер господарю носа.За два місяці у Луцьку міську клінічну лікарню звернулось більш як півсотні пацієнтів, на яких напали чотирилапі.Чому пухнастики перетворюються на монстрів – подробиці у сюжеті.

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