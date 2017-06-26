Домашня кицька сильно покусала дитину в Луцьку
07 березень, 22:02
Упродовж двох місяців цього року до Луцької міської клінічної лікарні звернулися понад півсотні пацієнтів, на яких напали чотирилапі улюбленці.
Про це повідомляє ВРД НСТУ.
У Луцьку домашня кицька сильно покусала дитину. А два тижні перед цим інший пухнастик роздер господарю носа.
За два місяці у Луцьку міську клінічну лікарню звернулось більш як півсотні пацієнтів, на яких напали чотирилапі.
Чому пухнастики перетворюються на монстрів – подробиці у сюжеті.
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Про це повідомляє ВРД НСТУ.
У Луцьку домашня кицька сильно покусала дитину. А два тижні перед цим інший пухнастик роздер господарю носа.
За два місяці у Луцьку міську клінічну лікарню звернулось більш як півсотні пацієнтів, на яких напали чотирилапі.
Чому пухнастики перетворюються на монстрів – подробиці у сюжеті.
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