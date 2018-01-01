Затриманому в Луцьку посадовцю загрожує 10 років тюрми
07 березень, 22:23
Куликовичівському сільському голові Степану Шикалюку з Маневицького району, якого в Луцьку затримали під час одержання хабара, загрожує 10 років позбавлення волі.
Про це повідомили у СК ГУНП в області.
Посадовець отримав гроші від підприємця за надання переваги в укладенні договору на вирубку зелених насаджень та подальшу реалізацію їх за заниженими цінами. Слід зазначити, що чоловік спочатку отримав 3 тисячі гривень, а вчора його затримали під час одержання решти – 38 тисяч.
Зловмиснику оголосили про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Йдеться про прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Вирішується питання про обрання підозрюваному міри запобіжного заходу.
Санкція статті передбачає, зокрема, позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.
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Про це повідомили у СК ГУНП в області.
Посадовець отримав гроші від підприємця за надання переваги в укладенні договору на вирубку зелених насаджень та подальшу реалізацію їх за заниженими цінами. Слід зазначити, що чоловік спочатку отримав 3 тисячі гривень, а вчора його затримали під час одержання решти – 38 тисяч.
Зловмиснику оголосили про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Йдеться про прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Вирішується питання про обрання підозрюваному міри запобіжного заходу.
Санкція статті передбачає, зокрема, позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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