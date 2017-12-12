У ПортCity свято весни: куди піти?

Цьогоріч свято весни та жіноцтва відзначатимуть аж два дні. Тож торгово-розважальний центр ПортCity підготував чимало цікавих подій для своїх гостей.Протягом 8 березня у ПортCity діятиме благодійна весняна виставка виробів ручної роботи, яка відбуваються спільно з волонтерським проектом «Меценати для солдата» на підтримку дітей Небесного легіону. Також в цей день на першому поверсі з 13 до 17 години діток розважатиме майстерня свята «Цукерочка».Також для наймолодших відвідувачів, а також їх родин о 18 годині у дитячому розважальному центрі FigliMigli – вечірка «Матусин день».Для любителів активного відпочинку з 7 по 10 березня з 20:00 у StrikeCity цікава розважальна програма. Для жінок – спеціальні пропозиції та конкурси. А саме 8 березня з 20 години – неймовірне свято з подарунками та розважальною програмою.Весна – час жінок та оновлення. Саме тому кінотеатр PremierCity разом з фітнес-клубом FitCurves вирішили привітати милих дам. Так, 8 березня, при придбанні квитка у кіно жінки гарантовано отримають сертифікат на консультацію тренера та безкоштовне заняття у клубі.Усіх дам ресторація «Брама» безкоштовно пригостять бокалом ігристого та подарує квіти. Окрім того, гості мають нагоду взяти участь у розіграші. Для цього 8 та 9 березня необхідно буде заповнити анкету. Переможців оголосять 10 березня о 18 годині. Щасливці отримають романтичну вечерю на двох. Присутність на розіграші – обов’язкова.Окрім того, з 5 по 15 березня у торгового-розважальному центрі ПортCity спеціальні пропозиції на весняні колекції. Обирайте яскраві образи та будьте неперевершеними завжди!