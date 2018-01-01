Добрі справи: лучани всім миром допомагають бідній родині

Луцькі патрульні спільно з небайдужими громадянами потурбувались про сім’ю з двома неповнолітніми дітьми.Про це повідомили в управлінні патрульної поліції Волинської області.Продовження, яка схвилювала громадськість і якого патрульна поліція не залишила наодинці, мала продовження.Патрульні та представники луцького заводу відвідали сім’ю, в якій мама виховує двох неповнолітніх дітей. Нагадаємо, тиждень тому матір викликала поліцію, аби допомогли дістати її сина з каналізаційного люка: він, мовляв, заховався там, аби не йти до школи.Після повідомлення про цю подію до патрульної поліції звернулись десятки людей з пропозиціями допомоги: хтось висловив бажання оплатити за харчування дітей у школі, хтось забажав допомогти продуктами, речами та канцелярією, інші запропонували солодощі та роботу для мами.«Ми зібрали всі пропозиції та відвідали цю сім’ю, принісши їй солодощі, продукти і добрі побажання від усіх вас», - повідомили у патрульній поліції.З хлопцем розмовляв керівник волинських патрульних, який перейнявся долею підлітка та запевнив, що допоможе йому на життєвому шляху. Зокрема, якщо хлопець відвідуватиме школу, допомагатиме мамі, заступатиметься за сестричку, то йому невдовзі подарують велосипед, про який він мріє.«Зараз дуже необхідно забрати дитину від негативного впливу вулиці. Ми наголосили йому, що він єдиний чоловік у сім’ї і несе за неї відповідальність. Йому вже 14, і це достатньо свідомий вік, але потрібні люди, які спрямують, направлять, дадуть правильні орієнтири в житті, і ми посприяємо в цьому», - сказав Олександр Вовченко.Інспектордопоможе з записом у спортивну секцію на вибір хлопця, попередньо, той хоче займатись футболом. «Ми також домовились, що він відвідає наше Управління і телефонуватиме мені чи інспекторам в разі потреби на мобільний телефон», - розповіла Ольга.Представник приватної компанії, у свою чергу, триматиме контакт з матір’ю і, в разі потреби, допоможе з канцелярським приладдям, продуктами та працевлаштуванням.