Після ракетних військ – ляльки: історія волинської майстрині
Сьогодні, 07:04
Волинська майстриня Валентина Міщук, яка раніше служила у ракетних військах, зараз виготовляє ляльки-мотанки.
Про це повідомляє ВРД НСТУ.
Майстриня Валентина Міщук представила персональну виставку ляльок-мотанок в обласній бібліотеці для юнацтва.
Жінка раніше служила у ракетних військах, знає азбуку Морзе, але тепер працює із дітьми – веде гурток у школі села Гірка Полонка Луцького району.
Подробиці незвичної історії – у відеосюжеті.
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Про це повідомляє ВРД НСТУ.
Майстриня Валентина Міщук представила персональну виставку ляльок-мотанок в обласній бібліотеці для юнацтва.
Жінка раніше служила у ракетних військах, знає азбуку Морзе, але тепер працює із дітьми – веде гурток у школі села Гірка Полонка Луцького району.
Подробиці незвичної історії – у відеосюжеті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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