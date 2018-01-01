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Після ракетних військ – ляльки: історія волинської майстрині

Після ракетних військ – ляльки: історія волинської майстрині
Волинська майстриня Валентина Міщук, яка раніше служила у ракетних військах, зараз виготовляє ляльки-мотанки.

Про це повідомляє ВРД НСТУ.

Майстриня Валентина Міщук представила персональну виставку ляльок-мотанок в обласній бібліотеці для юнацтва.

Жінка раніше служила у ракетних військах, знає азбуку Морзе, але тепер працює із дітьми – веде гурток у школі села Гірка Полонка Луцького району.

Подробиці незвичної історії – у відеосюжеті.



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Теги: цікаво
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