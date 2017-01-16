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На водоймі біля Луцька зимували сотня лебедів

На водоймі біля Луцька зимували сотня лебедів
На водоймі у селі Крупа, що неподалік обласного центру Волині, зимувати лишилися близько сотні лебедів.

Про це повідомляє ВРД НСТУ.

Лебеді облюбували водойму, що край дороги у селі Крупа. Нинішня тепла зима обманула птахів, які зазвичай відлітають у вирій саме цієї пори.

В попередні роки тут зимувало по кілька білокрилих птахів, а цьогоріч їх оселилося тут близько сотні.



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Теги: лебеді, Волинь
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