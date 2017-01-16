На водоймі біля Луцька зимували сотня лебедів





Про це повідомляє



Лебеді облюбували водойму, що край дороги у селі Крупа. Нинішня тепла зима обманула птахів, які зазвичай відлітають у вирій саме цієї пори.



В попередні роки тут зимувало по кілька білокрилих птахів, а цьогоріч їх оселилося тут близько сотні.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На водоймі у селі Крупа, що неподалік обласного центру Волині, зимувати лишилися близько сотні лебедів.Про це повідомляє ВРД НСТУ Лебеді облюбували водойму, що край дороги у селі Крупа. Нинішня тепла зима обманула птахів, які зазвичай відлітають у вирій саме цієї пори.В попередні роки тут зимувало по кілька білокрилих птахів, а цьогоріч їх оселилося тут близько сотні.

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