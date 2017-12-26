Лучани масово втрачають гроші і мобілки у громадському транспорті
Сьогодні, 05:10
Останнім часом у Луцьку почастішали випадки крадіжок грошей, гаманців, мобільних телефонів та інших цінностей пасажирів маршруток і тролейбусів.
Про це пише Перший.
«Практично не минає і дня, щоб громадяни не зверталися із заявами про вчинення щодо них таких злочинів. Учора, скажімо, в обласному центрі вчинено 9 таких кримінальних правопорушень», — каже прес-секретар обласної прокуратури Наталія Мурахевич.
Знайти таких кишинькових злодіїв вдається не завжди, тому правоохоронці просять лучан уважно слідкувати за своїми речами під час проїзду в громадському транспорті.
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Про це пише Перший.
«Практично не минає і дня, щоб громадяни не зверталися із заявами про вчинення щодо них таких злочинів. Учора, скажімо, в обласному центрі вчинено 9 таких кримінальних правопорушень», — каже прес-секретар обласної прокуратури Наталія Мурахевич.
Знайти таких кишинькових злодіїв вдається не завжди, тому правоохоронці просять лучан уважно слідкувати за своїми речами під час проїзду в громадському транспорті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Наталю, запровадьте ноу-хау: один прокурор приймає людей, інший - їздить в транспорті "підсадною качкою", потім міняються...
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