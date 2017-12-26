Лучани масово втрачають гроші і мобілки у громадському транспорті





Про це пише



«Практично не минає і дня, щоб громадяни не зверталися із заявами про вчинення щодо них таких злочинів. Учора, скажімо, в обласному центрі вчинено 9 таких кримінальних правопорушень», — каже прес-секретар обласної прокуратури Наталія Мурахевич.



Знайти таких кишинькових злодіїв вдається не завжди, тому правоохоронці просять лучан уважно слідкувати за своїми речами під час проїзду в громадському транспорті.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Останнім часом у Луцьку почастішали випадки крадіжок грошей, гаманців, мобільних телефонів та інших цінностей пасажирів маршруток і тролейбусів.Про це пише Перший «Практично не минає і дня, щоб громадяни не зверталися із заявами про вчинення щодо них таких злочинів. Учора, скажімо, в обласному центрі вчинено 9 таких кримінальних правопорушень», — каже прес-секретар обласної прокуратуриЗнайти таких кишинькових злодіїв вдається не завжди, тому правоохоронці просять лучан уважно слідкувати за своїми речами під час проїзду в громадському транспорті.

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