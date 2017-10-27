Реабілітація атовців на Волині триває за методиками Польщі і Білорусі





Про це повідомляє



Комплексна реабілітація учасників АТО – проблема, що, попри чотири роки війни, досі не вирішена в Україні. На сьогодні не розроблено стандартів на рівні держави, в класифікатор професій внесено фах «лікар з фізичної та реабілітаційної медицини», але навчальних програм для цієї лікарської спеціальності нема.



Однак допомагати учасникам АТО необхідно, каже заступниця головного лікаря з лікувальної частини обласного госпіталю ветеранів війни Оксана Шкаровецька. У цьому медзакладі поки що впроваджують методики, запозичені в реабілітаційних центрах Польщі та Білорусі.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинському обласному госпіталі ветеранів війни впроваджують методики реабілітації, запозичені у поляків та білорусів.Про це повідомляє ВРД НСТУ Комплексна реабілітація учасників АТО – проблема, що, попри чотири роки війни, досі не вирішена в Україні. На сьогодні не розроблено стандартів на рівні держави, в класифікатор професій внесено фах «лікар з фізичної та реабілітаційної медицини», але навчальних програм для цієї лікарської спеціальності нема.Однак допомагати учасникам АТО необхідно, каже заступниця головного лікаря з лікувальної частини обласного госпіталю ветеранів війни. У цьому медзакладі поки що впроваджують методики, запозичені в реабілітаційних центрах Польщі та Білорусі.

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