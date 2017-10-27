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Реабілітація атовців на Волині триває за методиками Польщі і Білорусі

Реабілітація атовців на Волині триває за методиками Польщі і Білорусі
У Волинському обласному госпіталі ветеранів війни впроваджують методики реабілітації, запозичені у поляків та білорусів.

Про це повідомляє ВРД НСТУ.

Комплексна реабілітація учасників АТО – проблема, що, попри чотири роки війни, досі не вирішена в Україні. На сьогодні не розроблено стандартів на рівні держави, в класифікатор професій внесено фах «лікар з фізичної та реабілітаційної медицини», але навчальних програм для цієї лікарської спеціальності нема.

Однак допомагати учасникам АТО необхідно, каже заступниця головного лікаря з лікувальної частини обласного госпіталю ветеранів війни Оксана Шкаровецька. У цьому медзакладі поки що впроваджують методики, запозичені в реабілітаційних центрах Польщі та Білорусі.



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Теги: реабілітація, атовці, Волинь
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Коментарі 2
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Якої методики Польщі і Білорусі про що ви мелете, придурки. Вони де такої методики набралися в інтернеті? Спеціалісти бля...
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В частині викрадення людей білоруська методика особливо цінна...
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